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Распространение коронавируса нового типа

Марин Ле Пен потребовала закрыть границы Франции из-за эпидемии коронавируса

Кроме того, нужно перенести второй тур муниципальных выборов, считает лидер партии "Национальное объединение"

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает необходимым, чтобы власти Франции в условиях эпидемии COVID-19 закрыли границы и перенесли второй тур муниципальных выборов. Об этом она заявила на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFM.

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Ле Пен раскритиковала властей за медлительность в борьбе с распространением коронавирусом нового типа и принятые, по ее мнению, "противоречивые решения". "Хватит медлить, необходимо принимать срочные меры. Учитывая возможное ухудшение ситуации с эпидемией, судя по всему, следует отменить второй тур выборов", - заявила лидер "Национального объединения".

Она предложила провести второй тур выборов не 22 марта, а "через несколько месяцев, когда эпидемию удастся взять под контроль". "Сейчас не время для политической борьбы. Сейчас время вести медицинскую войну, и в ней нельзя терять ни часа", - подчеркнула политик.

Ле Пен потребовала от властей немедленно закрыть границы со всеми наиболее затронутыми эпидемией странами - Италией и Испанией, а также прервать воздушное сообщение с Ираном.

Теги
ФранцияЛе Пен, МаринРаспространение коронавируса нового типа
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