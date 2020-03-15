Трамп заявил, что в США не будет дефицита товаров из-за коронавируса

ТАСС, 15 марта. Президент США Дональд Трамп в воскресенье после телефонного разговора с руководителями американских торговых сетей заявил, что в стране не будет дефицита продовольственных товаров на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем".

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

"Все руководители [торговых сетей] тесно сотрудничают с федеральным правительством, Сенатом и местным руководством, чтобы обеспечить постоянную доступность продуктов и товаров первой необходимости. Президент напомнил участникам телефонного разговора, что этот подход распространяется на всю страну. Каждый магазин может помочь американцам чувствовать себя спокойно и уверенно, что на полках магазинов имеются все необходимые товары", - говорится в сообщении. Отмечается также, что жителям нет никакой необходимости заранее закупаться продуктами питания и другими товарами.

Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Это позволит упростить процесс выделения средств из федерального бюджета властям городов и штатов на борьбу с распространением вируса.