На теледебатах Байден и Сандерс затронули вопросы о России и коронавирусе

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Отношения США с Россией, распространение коронавируса, доступность социальных программ и возможность выдвижения женщины кандидатом в вице-президенты стали центральными темами на состоявшихся в воскресенье теледебатах экс-вице-президента США Джозефа Байдена и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Они стали первыми в этой избирательной кампании дебатами, в которых один на один сошлись претенденты на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

В связи с распространением коронавируса теледебаты были перенесены из Финикса (штат Аризона) в студию телекомпании CNN в Вашингтоне. Публика в студии отсутствовала, а микрофоны для Байдена и Сандерса по рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний были разнесены на 2 м.

"Русская карта" против Сандерса

При обсуждении вопросов внешней политики Байден использовал против своего оппонента "русскую карту", обвинив Сандерса в том, что тот в 1980-х годах "хвалил Советский Союз и говорил, что там дела обстоят хорошо". "И после того, как русские вмешивались в наши выборы, этот деятель высказывался против введения санкций в отношении России", - патетически заявил Байден, указывая пальцем на Сандерса. В то же время Байден отметил, что при администрации Барака Обамы с Россией шли переговоры, касавшиеся СНВ. "Я смог содействовать выработке соглашения с Россией о стратегических вооружениях", - напомнил он.

Сандерс выглядел явно растерянным и сослался лишь на то, что "всегда выступал против авторитаризма". "Я верю в демократию, а не в авторитарные режимы, - заявил он. - В отличие от нынешнего президента США [Дональда Трампа] я предприму усилия, чтобы противостоять тенденции усиления авторитаризма в мире. Во всем мире мы должны продвигаться к укреплению демократии и прав человека".

Коронавирус

На вопрос о том, что каждый из них сделал бы на посту президента для преодоления в стране эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), оба претендента дали очень похожие ответы. Джозеф Байден сравнил сложившуюся ситуацию с войной и подчеркнул необходимость резко расширить масштабы обследования населения для выявления коронавируса, увеличить число коек в госпиталях, в том числе за счет развертывания полевых госпиталей, а также оказать финансовую помощь пострадавшим от коронавируса. Сандерс в целом предложил те же самые меры, добавив лишь, что считал бы необходимым "как можно раньше ввести чрезвычайное положение" и создать больше специализированных инфекционных отделений в госпиталях.