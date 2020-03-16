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Распространение коронавируса нового типа

На теледебатах Байден и Сандерс затронули вопросы о России и коронавирусе

Они также затронули вопрос о том, необходимы ли США глубокие перемены, и разошлись во мнениях насчет этого
Джозеф Байден и Берни Сандерс AP Photo/Evan Vucci
Описание
Джозеф Байден и Берни Сандерс
© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Отношения США с Россией, распространение коронавируса, доступность социальных программ и возможность выдвижения женщины кандидатом в вице-президенты стали центральными темами на состоявшихся в воскресенье теледебатах экс-вице-президента США Джозефа Байдена и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Они стали первыми в этой избирательной кампании дебатами, в которых один на один сошлись претенденты на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

В связи с распространением коронавируса теледебаты были перенесены из Финикса (штат Аризона) в студию телекомпании CNN в Вашингтоне. Публика в студии отсутствовала, а микрофоны для Байдена и Сандерса по рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний были разнесены на 2 м.

"Русская карта" против Сандерса

При обсуждении вопросов внешней политики Байден использовал против своего оппонента "русскую карту", обвинив Сандерса в том, что тот в 1980-х годах "хвалил Советский Союз и говорил, что там дела обстоят хорошо". "И после того, как русские вмешивались в наши выборы, этот деятель высказывался против введения санкций в отношении России", - патетически заявил Байден, указывая пальцем на Сандерса. В то же время Байден отметил, что при администрации Барака Обамы с Россией шли переговоры, касавшиеся СНВ. "Я смог содействовать выработке соглашения с Россией о стратегических вооружениях", - напомнил он.

Сандерс выглядел явно растерянным и сослался лишь на то, что "всегда выступал против авторитаризма". "Я верю в демократию, а не в авторитарные режимы, - заявил он. - В отличие от нынешнего президента США [Дональда Трампа] я предприму усилия, чтобы противостоять тенденции усиления авторитаризма в мире. Во всем мире мы должны продвигаться к укреплению демократии и прав человека".

Коронавирус

На вопрос о том, что каждый из них сделал бы на посту президента для преодоления в стране эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), оба претендента дали очень похожие ответы. Джозеф Байден сравнил сложившуюся ситуацию с войной и подчеркнул необходимость резко расширить масштабы обследования населения для выявления коронавируса, увеличить число коек в госпиталях, в том числе за счет развертывания полевых госпиталей, а также оказать финансовую помощь пострадавшим от коронавируса. Сандерс в целом предложил те же самые меры, добавив лишь, что считал бы необходимым "как можно раньше ввести чрезвычайное положение" и создать больше специализированных инфекционных отделений в госпиталях.

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"Эта та область, где я соглашусь с Берни", - заявил на это Байден.

Они также дали практически одинаковые ответы на вопросы о том, какие меры они предпринимают в условиях пандемии COVID-19. И 78-летний Сандерс, и 77-летний Байден сообщили, что их предвыборные штабы отменили проведение массовых митингов и вместо этого организуют интернет-конференции для сторонников. Оба подчеркнули, что строго следуют рекомендациям в области личной гигиены: часто моют руки и пользуются дезинфицирующими средствами, воздерживаются от рукопожатий. В начале теледебатов они поприветствовали друг друга, коснувшись локтями. Каждый постарался напомнить о том, что находится в хорошей физической форме: Байден заявил, что у него нет хронических заболеваний, а Сандерс, который в прошлом году перенес сердечный приступ, заверил, что у него со здоровьем все в порядке.

Революция не нужна

В то же время оба претендента на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии разошлись во мнениях по вопросу о том, необходимы ли США глубокие перемены. При этом ведущий напомнил Сандерсу, что он неоднократно в своих выступлениях употреблял слово "революция". Сандерс подчеркнул, что "революция приведет к улучшению системы", но его оппонент с ним категорически не согласился. "Люди ожидают результатов, а не революций, - заявил Байден. - Они хотят, чтобы результаты были прямо сейчас. И мы можем этого добиться". По его словам, необходимо не рассуждать о революциях, а добиваться восстановления в полном объеме существовавшей при президенте Бараке Обаме системы медицинского страхования, а также субсидированных цен на лекарства. "Я на посту президента смогу этого добиться", - пообещал Байден.

В ответ Сандерс довольно едко напомнил оппоненту о его прежних высказываниях по поводу сокращения масштабов выплат по системе соцобеспечения. "Я говорю о том, что вы не раз выступали в Сенате в прошлом и говорили о сокращении ассигнований на систему соцобеспечения, на программы помощи ветеранам", - напомнил Сандерс. "Это неправда", - тут же отреагировал Байден, сославшись на то, что хотел лишь внести изменения в существующую систему соцобеспечения. "Но мы не сокращали ассигнования", - добавил Байден, в ответ на это Сандерс с сарказмом заявил: "Такие люди, как я, этому помешали".

Женщину в вице-президенты

Байден не исключил возможности того, что он, если станет кандидатом в президенты США от Демократической партии, предложит женщину на пост кандидата в вице-президенты. "Есть целый ряд женщин-политиков, которые уже завтра были бы готовы занять пост вице-президента, - отметил Байден. - Я бы избрал женщину на пост кандидата в вице-президенты. Для меня это было бы не просто решением о выдвижении женщины на этот пост, а демонстрацией того, что этот пост может занять женщина прогрессивных взглядов, а таких взглядов придерживаются очень многие". Он подчеркнул, что "склонен следовать именно этим курсом" в вопросе подбора возможного кандидата в вице-президенты.

Имена кандидатов на посты президента и вице-президента США от Демократической партии будут названы на ее национальном съезде 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Согласно подсчетам газеты The New York Times, Байден по итогам собраний партийных активистов и первичных выборов заручился поддержкой 890 делегатов съезда, а Сандерс - 736 голосами делегатов. Для победы при голосовании в пером туре претенденту необходимо получить 1991 голос.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниРаспространение коронавируса нового типа
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