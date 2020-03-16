В Испании перенесли из-за коронавируса местные выборы в Стране Басков

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. Парламентские выборы в испанском автономном сообществе Страна Басков будут перенесены на неопределенный срок из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета El Periodico .

Коронавирус влияет не только на экономику, но и на мировую политику.

Коронавирус влияет не только на экономику, но и на мировую политику. Объясняем почему

Волеизъявление было намечено на 5 апреля текущего года.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Всего в королевстве было выявлено 8744 случая заражения коронавирусом, 297 человек умерли.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.