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Распространение коронавируса нового типа

В Испании перенесли из-за коронавируса местные выборы в Стране Басков

Голосование планировали провести 5 апреля

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. Парламентские выборы в испанском автономном сообществе Страна Басков будут перенесены на неопределенный срок из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета El Periodico.

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Волеизъявление было намечено на 5 апреля текущего года.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Всего в королевстве было выявлено 8744 случая заражения коронавирусом, 297 человек умерли.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

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ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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