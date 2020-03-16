Зеленский назвал недопустимым уход Рады на карантин из-за коронавируса

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал недопустимым изменения планов работы Верховной рады из-за коронавируса и призвал депутатов работать и принимать законы, в частности, одобрить земельную реформу. Об этом он заявил в понедельник в видеообращении в связи с ситуации с коронавирусом.

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"По моему мнению, изменение плана работы Верховной рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, генерального прокурора Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что "быстрые реформы - это скорая помощь для экономики". "Без них - экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ. В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена вы блокируете не трибуну - вы блокируете жизни Украины", - заявил он.

Ранее руководители групп и фракций Рады решили со вторника изменить календарный план работы парламента и уйти на карантин до 3 апреля.