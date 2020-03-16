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Распространение коронавируса нового типа

Минск сожалеет о решении России закрыть границы с Белоруссией

В МИД республики заявили, что находятся "в ожидании конкретной официальной информации от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры"
Здание министерства иностранных дел Белоруссии Виктор Драчев/ТАСС
Описание
Здание министерства иностранных дел Белоруссии
© Виктор Драчев/ТАСС

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. МИД Белоруссии сожалеет о решении России закрыть границы с Белоруссией из-за пандемии коронавируса и ожидает конкретной официальной информации от российской стороны. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза, распространенного в понедельник.

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"Сожалеем об озвученном на указанном фоне российской стороной решении о закрытии границы с Беларусью, - сказано в заявлении. - Находимся в ожидании конкретной официальной информации от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры".

Как отмечается в заявлении, по сути "белорусы, находящиеся сегодня за рубежом, оказываются практически отрезанными от возможности вернуться на Родину транзитом через многие страны". В МИД подчеркнули, что все случаи отслеживаются МИД и белорусскими загранучреждениями в круглосуточном режиме, при этом активно оказывается содействие в поиске альтернативных маршрутов по возвращению граждан на Родину. В частности, организуются дополнительные наземные пути доставки, соответствующие авиарейсы ОАО "Белавиа", в соответствии с решением мобильного оператора "Life:" звонки абонентов, в том числе в роуминге, на экстренные номера белорусских загранучреждений будут бесплатными в этот период.

"В связи с текущим развитием ситуации рекомендуем гражданам Беларуси воздержаться в данный период от зарубежных поездок", - сказано в сообщении.

Российские власти из-за пандемии коронавируса решили на время закрыть границу с Белоруссией для перемещения людей. На это решение РФ президент Белоруссии отреагировал негативно, заявив, что намерен обсудить данный шаг российской стороны в телефонном разговоре с президентом РФ.

Теги
БелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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