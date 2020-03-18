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ДНР закрывает границу с Украиной с 21 марта из-за коронавируса

В республике не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом

ДОНЕЦК, 18 марта. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) с 21 марта закрывает все пункты пропуска с Украиной. Об это заявил в среду глава республики Денис Пушилин.

"В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля Донецкой народной республики на границе с Украиной с 00:00 часов 21 марта 2020 года", -говорится в сообщении на официальном сайте главы ДНР.

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Эти меры объясняются тем, что "есть все основания полагать, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине будет усугубляться, в том числе в связи с массовым возвращением украинских граждан из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где зафиксированы уже тысячи зараженных".

При этом Пушилин подчеркнул, что у жителей ДНР, находящихся на территории, подконтрольной Украине, "еще есть время вернуться домой", при этом "будут приняты все необходимые меры, чтобы те, кто возвратится, находились под наблюдением врачей".

В ДНР на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом.

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УкраинаПушилин, Денис Владимирович
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