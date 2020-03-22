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Ким Чен Ын наблюдал за запусками новых тактических ракет

Лидер КНДР отметил, что разработанные в последнее время в республике новые системы вооружения "осуществят эпохальные изменения оборонной стратегии страны"

ПХЕНЬЯН, 22 марта. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в субботу наблюдал за запусками разрабатываемых в республике новых тактических ракет. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын 21 марта посмотрел показательную стрельбу тактического управляемого оружия", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что цель показательной стрельбы заключалась в том, "чтобы еще раз подтвердить тактические характеристики и мощность новой системы оружия, которая будет поставляться в войсковые части Корейской народной армии". Как сообщает ЦТАК, по итогам проведенных ракетных стрельб Ким Чен Ын отметил, что разработанные в последнее время в КНДР новые системы вооружения, а также тактическое и стратегическое оружие, которое находится в стадии разработки, "осуществят эпохальные изменения оборонной стратегии страны".

Ранее в субботу южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из провинции Пхёнан-Пукто на восточном побережье страны в направлении моря. Это третьи подобные ракетные стрельбы в КНДР с начала 2020 года. Как сообщало ЦТАК, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 2 и 9 марта руководил учениями дальнобойной артиллерии, в ходе которых производились запуски баллистических ракет малого радиуса действия.

Теги
КНДРКим Чен Ын
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