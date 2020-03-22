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Распространение коронавируса нового типа

Уганда закрывает границы

В стране зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом

ПРЕТОРИЯ, 22 марта. /ТАСС/. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени распорядился закрыть с предстоящей полуночи границы страны в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

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Закрытие границ совпало с официальным объявлением 22 марта властями Уганды о первом случае инфицирования коронавирусом. Согласно заявлению Министерства здравоохранения, он был обнаружен у 36-летнего гражданина Уганды, который прибыл из Дубая.

Ранее решение о закрытии своих внешних границ приняли власти других стран Африки южнее Сахары: Руанды, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Республики Конго.

Теги
Мусевени, Йовери КагутаУгандаРаспространение коронавируса нового типа
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