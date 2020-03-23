Трамп допускает возможность проведения заочных голосований в Конгрессе из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допускает возможность проведения заочных голосований в Конгрессе в связи с распространением коронавируса. С такими словами он выступил в воскресенье на брифинге в Белом доме.

"Я надеюсь, что мы можем это сделать, если это [дистанционное голосование] возможно. Но надо посмотреть, как это работает, - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. - Исходя из обеспокоенности сенаторов <...>, кто-то себя чувствует хорошо, кто-то на карантине, а есть и случаи [заражения коронавирусом]".

На более конкретный вопрос, видит ли он угрозу принятию рассматриваемого в Сенате законопроекта об экономических мерах по преодолению распространения коронавируса, Трамп ответил отрицательно: "Я не вижу никаких угроз".

Сенат Конгресса США в рамках процедурного голосования в воскресенье пока не смог принять законопроект о пакете стимулирующих экономику мер на $1,6 трлн, призванных преодолеть последствия распространения заболевания.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 33 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 417 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.