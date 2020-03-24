Британские законодатели одобрили билль о расширении полномочий властей во время пандемии

ЛОНДОН, 24 марта. /ТАСС/. Палата общин британского парламента в понедельник вечером единогласно одобрила законопроект, существенно расширяющий полномочия властей и полиции в связи со вспышкой заболевания, вызываемого коронавирусом нового вида. Как свидетельствуют данные на сайте парламента, так называемый билль о коронавирусе всего за день прошел все этапы рассмотрения в нижней палате и теперь должен быть одобрен Палатой лордов и подписан королевой Елизаветой II, хотя это по сути уже формальность.

Законопроект наделяет сотрудников полиции и иммиграционных служб, а также медицинских работников правом задерживать людей, которые могут быть инфицированы коронавирусом, ограничивать их свободу и штрафовать в случае, если они откажутся сдавать анализы на наличие заражения. Документ также закрепляет за властями страны право в случае необходимости закрывать детские сады, школы, офисы, рестораны и магазины, запрещать и разгонять массовые собрания, а также жестко контролировать ситуацию с обеспечением жителей страны продовольствием. Помимо этого, билль позволяет обойти бюрократические трудности, с которыми могли столкнуться люди, оказавшиеся на больничном, а также тысячи ранее вышедших на пенсию врачей и медсестер, которые согласились вернуться на работу в связи с пандемией. Законопроект упрощает процедуру проведения кремации, а также позволяет местным властям уделять меньше внимания заботе об одиноких стариках инвалидах, если приоритетным окажется оказание помощи людям, заразившимся коронавирусом.

Беспрецедентные полномочия

Как отмечают британские СМИ, власти королевства не имели предусмотренных законопроектом полномочий со времен окончания Второй мировой войны. В связи с этим в тексте билля изначально было прописано, что его действие будет ограничено по времени и истечет в сентябре 2022 года. Оппозиция, обеспокоенная некоторыми положениями документа, потребовала, чтобы парламент каждые полгода изучал вопрос о том, должен ли новый закон оставаться в силе. Кабмин дал на это согласие, что и позволило беспрепятственно провести билль через Палату общин.

Законопроект был утвержден парламентариями всего за несколько часов до того, как премьер-министр страны Борис Джонсон в прямом эфире Би-би-си объявил, что в королевстве вводится карантин. Жителям страны было запрещено покидать свои дома за исключением случаев, когда это необходимо для приобретения продуктов и предметов первой необходимости, посещения работы, получения или оказания медпомощи, а также занятий спортом на воздухе (не больше одного раза в день).

Запрещено собираться группами больше двух человек, если речь не идет о людях, проживающих вместе. Правительство распорядилось о закрытии магазинов, не торгующих товарами первой необходимости, а также приостановило осуществление массовых мероприятий, включая свадьбы, крещения и другие церемонии, за исключением похорон.

Все этим меры направлены на то, чтобы замедлить распространение заболевания и не допустить того, чтобы британские больницы оказались перегружены. По состоянию на понедельник в Соединенном Королевстве было подтверждено 6650 случаев заражения новым коронавирусом. Число летальных исходов достигло 336, причем эксперты отмечают, что этот показатель растет быстрее, чем в Италии на том же этапе распространения заболевания. В правительстве признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше количества подтвержденных случаев.