Украина закрыла границу

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Украина закрыла государственную границу с 00:00 часов 28 марта, пытаясь уменьшить риски, связанные с пандемий коронавируса. О решении прекратить сообщение через границу сообщил в четверг вечером украинский президент Владимир Зеленский, заявив, что такой "трудный выбор" был сделан во имя безопасности 40 млн граждан внутри страны. Он посетовал, что "уже нет времени ждать" своих граждан, которых две недели назад Киев призвал вернуться на родину.
Граница "на замке"
Довольно категоричное заявление Зеленского о закрытии границы для возвращения соотечественников в пятницу подправил МИД страны, разъяснив, что Украина полностью закроет авиасообщение и пересечение границы поездами и автобусами, но украинцы смогут пересечь границу на собственном авто или пешком. Для этого остаются открытыми для своих граждан ряд пунктов пропуска. "У граждан остается возможность въехать на территорию автотранспортом либо перейти границу пешком на тех пунктах пересечения, где это разрешено", - говорится в пояснении МИД.
Отдельно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении в пятницу пояснил, что граница страны для регулярного пассажирского сообщения будет закрыта в 00:00 субботы. "Украина прекращает полностью регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта, на данный момент останется возможность пересечь границу только пешком или на автомобиле", - отметил он. Кулеба подчеркнул, что "граница не закрывается на замок", заверив, что украинские дипломаты продолжат работу над проблемой возвращения людей.
Чтобы проверить, какой пункт пропуска предоставляет возможность въезда в страну, МИД Украины предлагает воспользоваться оперативной информацией на интерактивной карте пунктов пропуска.
При этом министерство подчеркнуло, что ведет постоянные переговоры со странами ЕС для обеспечения свободного транзита украинских граждан, следующих на родину по их территории.
Ажиотаж на границе
Известие о закрытии пассажирских перевозок вызвало ажиотаж на пунктах пропуска Украины с Европейским союзом, где находятся на заработках большинство работающих за рубежом украинцев. Буквально через несколько часов после заявления Зеленского образовались огромные очереди украинцев, чтобы попасть на родину. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в пятницу лишь до полудня, в частности, на границе с Польшей осуществлен пропуск почти 7,4 тыс. путешественников, что больше, чем за все минувшие сутки (5,4 тыс. человек).
Речь идет о гражданах, которые прибыли на границу без собственного транспорта, уточнили пограничники.
С пунктов пропуска украинцев забирают на транспорте, выделенном местными властями и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.
Все, кто возвращаются из-за границы, должны находиться две недели в самоизоляции. Их адреса передаются Нацполиции Украины, которая это контролирует.
Тысячи граждан Украины остаются за рубежом
Тем временем после 28 марта за рубежом остаются тысячи украинских граждан, которые по тем или иным причинам не вернулись на родину. В этой связи МИД заявил, что возможность организации дополнительных рейсов после закрытия пассажирского сообщения будет зависеть исключительно от эпидемической ситуации внутри страны и возможности Минздрава обеспечить надлежащие карантинные мероприятия для всех, кто прибывает такими рейсами.
МИД сообщил также, что дипломатические учреждения получили поручение министра развернуть программу "Защита", в рамках которой посольства и генеральные консульства по всему миру будут предоставлять гражданам Украины поддержку. Так, заверило дипведомство, тем гражданам, у которых за время пребывания за границей завершится срок действия визы, следует обратиться в украинское посольство или консульство по месту пребывания, после чего дипмиссии обратятся к официальным органам с просьбой продлить срок пребывания без наложения санкций.
В то же время президент Владимир Зеленский заверил, что Украина вернет еще 17 тыс. граждан, которые находятся в других странах, и все они пойдут на обсервацию.
"Сейчас мы должны вернуть украинцев. Там еще по запросам МИД тех, которые зарегистрировались, около 17 тыс. Мы их вернем, но они должны знать, что нам нужно хотя бы несколько дней, чтобы подготовить инфраструктуру обсервации. Мы не можем людей, особенно из таких стран, где большое распространение коронавируса, просто встречать с цветами. Мы будем их встречать, но они должны знать, что будут условия. Все они должны быть проверены тестами и должны пройти обсервацию. У нас все случаи, которые сейчас есть - многие из них связаны с людьми, которые приехали из других стран", - рассказал Зеленский в пятницу журналистам.
Спецпоезд Киев - Москва - Киев
Россияне, находящиеся на Украине и украинцы, пребывающие в РФ, смогут вернуться на родину специальным поездом, организованным по договоренностями между властями двух государств. На этот состав из 18 вагонов, который отбыл в Москву в пятницу вечером, Украинская железная дорога ("Укржелдорога") продала 716 билетов.
Поезд отправился в Москву в пятницу, 27 марта, и прибудет в Москву 28 марта в 11:14. В обратном направлении поезд под № 905 отправится из Москвы 28 марта в 20:35, прибудет в Киев 29 марта в 08:32. Состав проследует без остановок для посадки и высадки пассажиров. Все возвращающиеся граждане должны будут пройти 14-дневный карантин.
Противовирусные меры
Украина из-за пандемии коронавируса ввела общенациональный карантин до 24 апреля. С минувшего четверга правительство страны также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также междугородное сообщение.
Украина также жестко ограничила или приостановила работу общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Кроме того, запрещены массовые собрания, закрыты многие заведения, магазины и предприятия. Власти ежедневно призывают людей оставаться дома.
Печальная статистика
На Украине официально известно о 310 заразившихся коронавирусной инфекцией и пяти летальных случаях, четыре пациента выздоровели. Больше всего заболевших, по данным Минздрава, в Киеве и Черновицкой области, а также в Киевской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. В остальных регионах Украины зафиксированы единичные случаи.