Украина закрыла границу

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Украина закрыла государственную границу с 00:00 часов 28 марта, пытаясь уменьшить риски, связанные с пандемий коронавируса. О решении прекратить сообщение через границу сообщил в четверг вечером украинский президент Владимир Зеленский, заявив, что такой "трудный выбор" был сделан во имя безопасности 40 млн граждан внутри страны. Он посетовал, что "уже нет времени ждать" своих граждан, которых две недели назад Киев призвал вернуться на родину. Граница "на замке" Довольно категоричное заявление Зеленского о закрытии границы для возвращения соотечественников в пятницу подправил МИД страны, разъяснив, что Украина полностью закроет авиасообщение и пересечение границы поездами и автобусами, но украинцы смогут пересечь границу на собственном авто или пешком. Для этого остаются открытыми для своих граждан ряд пунктов пропуска. "У граждан остается возможность въехать на территорию автотранспортом либо перейти границу пешком на тех пунктах пересечения, где это разрешено", - говорится в пояснении МИД.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Отдельно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении в пятницу пояснил, что граница страны для регулярного пассажирского сообщения будет закрыта в 00:00 субботы. "Украина прекращает полностью регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта, на данный момент останется возможность пересечь границу только пешком или на автомобиле", - отметил он. Кулеба подчеркнул, что "граница не закрывается на замок", заверив, что украинские дипломаты продолжат работу над проблемой возвращения людей. Чтобы проверить, какой пункт пропуска предоставляет возможность въезда в страну, МИД Украины предлагает воспользоваться оперативной информацией на интерактивной карте пунктов пропуска. При этом министерство подчеркнуло, что ведет постоянные переговоры со странами ЕС для обеспечения свободного транзита украинских граждан, следующих на родину по их территории. Ажиотаж на границе Известие о закрытии пассажирских перевозок вызвало ажиотаж на пунктах пропуска Украины с Европейским союзом, где находятся на заработках большинство работающих за рубежом украинцев. Буквально через несколько часов после заявления Зеленского образовались огромные очереди украинцев, чтобы попасть на родину. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в пятницу лишь до полудня, в частности, на границе с Польшей осуществлен пропуск почти 7,4 тыс. путешественников, что больше, чем за все минувшие сутки (5,4 тыс. человек).

На эту тему ЕГЭ отложен, Борис Джонсон заразился. Главное о коронавирусе за 27 марта

Речь идет о гражданах, которые прибыли на границу без собственного транспорта, уточнили пограничники. С пунктов пропуска украинцев забирают на транспорте, выделенном местными властями и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. Все, кто возвращаются из-за границы, должны находиться две недели в самоизоляции. Их адреса передаются Нацполиции Украины, которая это контролирует. Тысячи граждан Украины остаются за рубежом Тем временем после 28 марта за рубежом остаются тысячи украинских граждан, которые по тем или иным причинам не вернулись на родину. В этой связи МИД заявил, что возможность организации дополнительных рейсов после закрытия пассажирского сообщения будет зависеть исключительно от эпидемической ситуации внутри страны и возможности Минздрава обеспечить надлежащие карантинные мероприятия для всех, кто прибывает такими рейсами.