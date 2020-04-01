Эксперт: предложение США по Венесуэле говорит о частичном признании Вашингтоном Мадуро

"Сам факт, что США что-то предлагают правительству Венесуэлы, конечно, можно рассматривать как уловку, но вместе с тем и как некоторое признание Мадуро и его политической силы. Еще совсем недавно Мадуро с точки зрения американской администрации даже не был предметом разговора, его как бы не существовало, а он, получается, возродился, - сказал Быстрицкий. - Это не означает полного признания венесуэльского лидера со стороны США, но частичное, конечно же, означает".

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Планы Вашингтона по урегулированию венесуэльского кризиса говорят о том, что США признают сторонников президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро важной политической силой. Такое мнение в среду в разговоре с ТАСС выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Аналитик предположил, что американское предложение по урегулированию прозвучало именно сейчас, поскольку Венесуэла является крупным игроком на нефтяном рынке, без ее участия будет сложнее решить проблему с регулированием глобальных нефтяных котировок.

Кроме того, по словам эксперта, в настоящий момент, когда все информационное поле заполнено сообщениями о борьбе с пандемией коронавируса, США рассчитывают, что "какие-то политические проблемы" будет легче разрешить. "Пока все большие СМИ занимаются коронавирусом, представители политического истеблишмента решают свои вопросы", - добавил аналитик.

При этом, указал Быстрицкий, несмотря на то, что венесуэльские власти отвергли предложения американцев, назвав инициативы вмешательством во внутренние дела, Мадуро "как ответственный политик сам крайне заинтересован в разрешении политического кризиса". "Политическая нестабильность в Венесуэле - это проблема настоящая, она покруче любого коронавируса, - резюмировал собеседник агентства. - С начала кризиса в Венесуэле страну покинули 15-20% населения. Конечно же, Мадуро должен думать, что с этим делать".

План Вашингтона

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выдвигает план по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание в этой стране временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций. По его словам, США предлагают учредить "государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения" президентских и парламентских выборов, которые, "как ожидается, состоятся через 6-12 месяцев". При этом, как пояснил Помпео, Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо должны признать, что переходное правительство является "единственным органом исполнительной власти во время переходного периода". Руководство Венесуэлы назвало инициативу попыткой вмешательства в ее внутренние дела.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.