В США демократы отложили съезд, где должны назвать соперника Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Демократическая партия США из-за распространения нового коронавируса перенесла с июля на середину августа национальный съезд, на котором должны назвать соперника действующего президента Дональда Трампа на выборах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте съезда.

В документе отмечается, что эта мера принята "в свете беспрецедентного кризиса в сфере здравоохранения, с которым столкнулась страна". Ранее ожидалось, что съезд, на котором будет выдвинут кандидат от демократов, состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Теперь планируется, что он пройдет в этом же городе в течение недели, которая начнется 17 августа. Точные даты начала и завершения съезда не называют.

На выдвижение кандидатом от демократов на предстоящих в ноябре выборах главы государства претендуют бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Согласно последним подсчетам газеты The New York Times, Байден заручился поддержкой 1 217 делегатов национального съезда, Сандерс - 914. Чтобы стать кандидатом в президенты от демократов, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

Национальный съезд Республиканской партии запланирован на 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Трамп уже получил достаточное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Они пройдут в США 3 ноября.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 217 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 5,1 тыс. человек.