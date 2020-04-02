{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США демократы отложили съезд, где должны назвать соперника Трампа

На выдвижение кандидатом на предстоящих выборах главы государства претендуют бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от Вермонта Берни Сандерс
Описание
© EPA-EFE/CHRISTIAN MONTERROSA

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Демократическая партия США из-за распространения нового коронавируса перенесла с июля на середину августа национальный съезд, на котором должны назвать соперника действующего президента Дональда Трампа на выборах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте съезда.

На эту тему
Сандерс или Байден? Звезды Голливуда выбирают кандидата в президенты США

В документе отмечается, что эта мера принята "в свете беспрецедентного кризиса в сфере здравоохранения, с которым столкнулась страна". Ранее ожидалось, что съезд, на котором будет выдвинут кандидат от демократов, состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Теперь планируется, что он пройдет в этом же городе в течение недели, которая начнется 17 августа. Точные даты начала и завершения съезда не называют.

На выдвижение кандидатом от демократов на предстоящих в ноябре выборах главы государства претендуют бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Согласно последним подсчетам газеты The New York Times, Байден заручился поддержкой 1 217 делегатов национального съезда, Сандерс - 914. Чтобы стать кандидатом в президенты от демократов, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

Национальный съезд Республиканской партии запланирован на 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Трамп уже получил достаточное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Они пройдут в США 3 ноября.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 217 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 5,1 тыс. человек.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдСандерс, БерниВыборы президента США - 2020Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
ЛНР: Киев выдумывает согласования консультативного совета по методичкам Порошенко
Так представитель Луганской народной республики в политподгруппе контактной группы Родион Мирошник прокомментировал заявления вице-премьера Украины Алексея Резникова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС