Сандерс или Байден? Звезды Голливуда выбирают кандидата в президенты США

Предвыборная кампания в разгаре. Звезды Голливуда пробуют бросить на чашу весов весь свой авторитет, накопленный в спокойные годы, чтобы повлиять на судьбу Америки. Многие знаменитости поддерживают Демократическую партию, а в ее рядах самого "левого" из кандидатов — Берни Сандерса. Его подход импонирует им своей горячностью: максимум возможного для борьбы с глобальным потеплением, расовой и социальной дискриминацией. Умеренный однопартиец и конкурент Сандерса Джо Байден не вызывает большого воодушевления. Что касается действующего президента Дональда Трампа, то участь его сторонников в Голливуде незавидна: актер Эдвард Эснер сравнил их с евреями, вынужденными скрываться от нацистов.

Берни Сандерс, пожилой мужчина в потертом пиджаке не лучшего покроя, не кажется кандидатом, способным увлечь за собой мир гламура. Однако внешность обманчива, а главное для политика — это харизма. Голливудская элита находит в манере Сандерса донашивать старые вещи изыск: подтверждение его личного бескорыстия. А человеку искреннему можно простить все что угодно, и уж точно нарушение дресс-кода. "Если встретить Сандерса на улице, то может прийти идея пригласить его на голливудское шоу по смене имиджа. Но тогда он больше не будет Берни. В нем есть эта подлинность, что круто", — делится впечатлениями от кандидата пиарщик из Голливуда Говард Брагман.

Несмотря на разницу в два поколения (Сандерсу 78, во время предвыборной кампании он перенес госпитализацию), на его стороне симпатии молодежи. Активная сторонница Берни — 26-летняя актриса и певица Ариана Гранде. Демократ — гость ее шоу и герой ее твитов.

"Берни — мой парень, — написала в соцсети Гранде, — благодарю вас, сенатор Сандерс, за то, что пришли на мой концерт, и за то, что вы сделали мой вечер! За наши ценности, за то, что поддерживаем мы оба: вы и я! Я делаю все, что от меня зависит, чтобы вы гордились. Мы уже зарегистрировали 20 тыс. избирателей из молодежи, и это только на моих шоу!"

Рок-группа The Strokes охотно агитирует за Сандерса в интернете, продвигая политика через свой аккаунт в Инстаграме. Там исполнители вывесили фотошоп афиши с заменой своего лейбла именем Берни. Хотят подписчики The Strokes или нет, кампания Берни приходит к ним на дом.

Набирающая популярность певица Холзи записала в поддержку кандидата видео. По словам исполнительницы, ее жизнь сложилась бы иначе, если бы президентом уже давно избрали Берни: он обеспечил бы ей в юности доступ к медицинской помощи и оградил бы от проблем как женщину, родившуюся от межрасового брака, и представительницу сексуальных меньшинств. В этом эмоциональном выступлении — суть того, что привлекает звезд в Сандерсе: социальные гарантии и одновременная поддержка двух различающихся групп — неимущих и тех, кто обвиняет общество в своей дискриминации. В жизни Холзи обе темы сходятся воедино.

К марту на сторону Берни Сандерса встали от трех до четырех десятков голливудских звезд, среди которых Джон Николсон, Джейн Фонда, Дэнни Де Витто, Милла Йовович и Морган Спектор. Большинство из них помогли кандидату деньгами. В Голливуде Сандерс собрал пожертвований на 1 млн 400 тыс. долларов. Есть тут связь или нет, но жители Лос-Анжелеса (где находится Голливуд) того же мнения, что и их звезды: на праймериз демократов в подавляющем большинстве отдали свои голоса Берни.

Солидный кандидат для победы над Трампом