Сандерс или Байден? Звезды Голливуда выбирают кандидата в президенты США

Предвыборная кампания в разгаре. Звезды Голливуда пробуют бросить на чашу весов весь свой авторитет, накопленный в спокойные годы, чтобы повлиять на судьбу Америки. Многие знаменитости поддерживают Демократическую партию, а в ее рядах самого "левого" из кандидатов — Берни Сандерса. Его подход импонирует им своей горячностью: максимум возможного для борьбы с глобальным потеплением, расовой и социальной дискриминацией. Умеренный однопартиец и конкурент Сандерса Джо Байден не вызывает большого воодушевления. Что касается действующего президента Дональда Трампа, то участь его сторонников в Голливуде незавидна: актер Эдвард Эснер сравнил их с евреями, вынужденными скрываться от нацистов.
Через тернии к Берни
Берни Сандерс, пожилой мужчина в потертом пиджаке не лучшего покроя, не кажется кандидатом, способным увлечь за собой мир гламура. Однако внешность обманчива, а главное для политика — это харизма. Голливудская элита находит в манере Сандерса донашивать старые вещи изыск: подтверждение его личного бескорыстия. А человеку искреннему можно простить все что угодно, и уж точно нарушение дресс-кода. "Если встретить Сандерса на улице, то может прийти идея пригласить его на голливудское шоу по смене имиджа. Но тогда он больше не будет Берни. В нем есть эта подлинность, что круто", — делится впечатлениями от кандидата пиарщик из Голливуда Говард Брагман.
Несмотря на разницу в два поколения (Сандерсу 78, во время предвыборной кампании он перенес госпитализацию), на его стороне симпатии молодежи. Активная сторонница Берни — 26-летняя актриса и певица Ариана Гранде. Демократ — гость ее шоу и герой ее твитов.
"Берни — мой парень, — написала в соцсети Гранде, — благодарю вас, сенатор Сандерс, за то, что пришли на мой концерт, и за то, что вы сделали мой вечер! За наши ценности, за то, что поддерживаем мы оба: вы и я! Я делаю все, что от меня зависит, чтобы вы гордились. Мы уже зарегистрировали 20 тыс. избирателей из молодежи, и это только на моих шоу!"
Рок-группа The Strokes охотно агитирует за Сандерса в интернете, продвигая политика через свой аккаунт в Инстаграме. Там исполнители вывесили фотошоп афиши с заменой своего лейбла именем Берни. Хотят подписчики The Strokes или нет, кампания Берни приходит к ним на дом.
Набирающая популярность певица Холзи записала в поддержку кандидата видео. По словам исполнительницы, ее жизнь сложилась бы иначе, если бы президентом уже давно избрали Берни: он обеспечил бы ей в юности доступ к медицинской помощи и оградил бы от проблем как женщину, родившуюся от межрасового брака, и представительницу сексуальных меньшинств. В этом эмоциональном выступлении — суть того, что привлекает звезд в Сандерсе: социальные гарантии и одновременная поддержка двух различающихся групп — неимущих и тех, кто обвиняет общество в своей дискриминации. В жизни Холзи обе темы сходятся воедино.
К марту на сторону Берни Сандерса встали от трех до четырех десятков голливудских звезд, среди которых Джон Николсон, Джейн Фонда, Дэнни Де Витто, Милла Йовович и Морган Спектор. Большинство из них помогли кандидату деньгами. В Голливуде Сандерс собрал пожертвований на 1 млн 400 тыс. долларов. Есть тут связь или нет, но жители Лос-Анжелеса (где находится Голливуд) того же мнения, что и их звезды: на праймериз демократов в подавляющем большинстве отдали свои голоса Берни.
Солидный кандидат для победы над Трампом
Если измерять сочувствие знаменитостей деньгами, то результат Джо Байдена, фаворита президентской гонки среди демократов, скромнее: 900 тыс. долларов. Интерес вызывает не его личность (Байдену 77, почти 50 из них он провел в публичной политике, выступая как центрист), а прагматические соображения. Сторонники кандидата видят в нем единственную избираемую альтернативу Трампу. Как сформулировал автор "Песни льда и пламени" Джордж Мартин: "У кандидата должно быть два качества: способность победить Трампа и стать хорошим президентом. У Байдена есть и то и другое".
Изначально о поддержке Байдена заявили всего несколько знаменитостей, среди которых певица Шер, и даже в их среде не было единства. Зимой музыкант Клэй Эйкен переметнулся от сторонников фаворита в лагерь эфемерного кандидата Эми Клобучар.
Причины такого скепсиса понятны: Байдена считают старым и слишком консервативным. Он хорошо находит общий язык с афроамериканцами, но не пользуется симпатиями ЛГБТ-сообщества. В 1990-е по вопросу о гей-браке он голосовал против. Не поддержал он и допуск к военной службе для гомосексуалистов, пусть позже и изменил свое мнение на прямо противоположное.
Однако после успеха Байдена на серии праймериз, известных как "супервторник", звезды все же стали собираться вокруг него. Главный довод: если не он, то республиканцы наверняка удержатся у власти. Слишком "левому" Сандерсу вряд ли по силам занять Белый дом.
"Нужен ли нам кто-нибудь, способный победить этого клоуна Трампа? Разумеется! Весь Голливуд должен поддержать неважно Джо или Берни, кто бы ни оказался лидером гонки. Это разделение — мы не можем терпеть его!" — восклицает актер Эрик Браден, известный по сериалу "Молодые и дерзкие". Неудивительно, что он присоединился к сторонникам Байдена. Тем более что другие кандидаты-демократы, выбывшие из гонки, включая открытого гея Пита Буттиджича, скрепя сердце сделали то же самое: призвали не разменивать голоса и сосредоточиться на фаворите.
Голос из подполья
Избиратели действующего президента Дональда Трампа — дискриминируемая группа в Голливуде. "Симпатии к таким нет. Но нет, конечно, и черных списков. Взять, к примеру, Джона Войта — он очень правых взглядов. Пожалуй, это не помешает мне работать с ним. Но вот продвигать его карьеру... это причиняло бы мне боль", — объясняет расклад политических предпочтений Эснер.
Войт известен как несгибаемый сторонник действующей власти. Однажды он назвал президента Трампа "величайшим главой государства со времен Абрахама Линкольна".
Другие знаменитости стараются так не эпатировать. В поддержку Трампа в последние годы не высказывается, как прежде, рэпер Канье Уэст: разочаровался либо в президенте, либо в политических спорах. Бывший менеджер объединения консервативно настроенных звезд Эрик Мэттьюс говорит о тенденции: "Голливуд создал обстановку, где нет места для несогласных. Так что поддержка Трампа зреет там, но тайно".
В последнее время правые политические взгляды превратились в повод для эмоционального шантажа. Двое не слишком популярных актеров — Антонио Сабато — младший и Розанна Барр — обвиняют "фабрику грез" том, что она... игнорирует их. Причина того, что с ними не заключают контрактов, как утверждают оба, политическая — их согласие с президентом США. Остается на выбор: либо карьера в киноиндустрии, либо Трамп.
Игорь Гашков