Ливан направил жалобу в Совбез ООН после ракетных ударов Израиля по Сирии

БЕЙРУТ, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ливана направило в Совет Безопасности ООН жалобу на действия Израиля, самолеты которого атаковали 31 марта территорию соседней Сирии из ливанского воздушного пространства.

"Вторжение израильских самолетов для нанесения ракетных ударов по Сирии является грубым попранием суверенитета Ливана и представляет прямую угрозу для мирного населения", - говорится в переданном в пятницу порталом Naharnet заявлении внешнеполитического ведомства Ливана.

МИД Ливана обращает внимание Совбеза ООН на то, что израильское нарушение произошло "в момент, когда весь мир ведет борьбу с пандемией коронавируса", и требует положить конец израильским вторжениям в свое воздушное и морское пространство, которые "носят ежедневный характер".

Как утверждает Naharnet, появление в ливанском небе во вторник на пониженной высоте трех израильских самолетов вызвало панику у мирных граждан. Ракетные удары были нанесены по аэродрому Шайрат в 38 км к востоку от провинциального центра Хомса. Агентство SANA сообщило, что сирийские силы ПВО "сумели поразить несколько ракет противника прежде, чем они достигли наземных целей".

В марте с предупреждением в адрес Израиля выступил командующий Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) генерал Стефано дель Кол. Он призвал Израиль "уважать суверенитет Ливана и прекратить полеты своих ВВС над его территорией". Итальянский генерал сделал заявление после того, как 5 марта израильские самолеты атаковали из ливанского воздушного пространства военные объекты в сирийских провинциях Хомс и Эль-Кунейтра. "Такие израильские действия идут вразрез с нашими усилиями по снижению напряженности и созданию атмосферы, способствующей поддержанию стабильности в Южном Ливане", - подчеркнул дель Кол.

Израильские военные не комментировали сообщения о нанесении ударов по Сирии из ливанского неба.