Елизавета II призвала британцев проявить выдержку во время эпидемии

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II в специальном телеобращении призвала своих подданных проявить "свойственные для страны" выдержку и решимость во время эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Выдержки из выступления монарха, которое будет показано в записи в воскресенье, в субботу вечером опубликовала на своем сайте газета The Sun .

Издание отмечает, что обращение Ее Величества, которой в этом месяце исполнится 94 года, записывалось при соблюдении всех возможных мер предосторожности. В одном помещении с королевой разрешили быть лишь одетому в защитный костюм оператору. Все остальные участники процесса находились в соседнем зале.

"Надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как они ответили на стоящий перед нами вызов, - говорится в тексте речи. - Те же, кто будут жить после нас, смогут сказать, что это поколение британцев не было слабее предшествующих. Что такие качества людей, как выдержка, спокойная жизнеутверждающая решимость и чувство товарищества, все еще свойственны для страны, в которой мы живем".

В речи королевы также сказано, что Великобритания переживает исключительно сложное время, которое принесет людям много боли и горя, и для многих обернется финансовыми трудностями.

Британский монарх выступает с телеобращением к британцам каждое Рождество, однако по любым иным случаям они делаются крайне редко. Как отмечает вещательная корпорация Би-би-си, раньше Елизавета II лишь трижды обращалась к нации в моменты кризисов и скорбных событий: в 2002 году после смерти королевы-матери, в 1997 году перед похоронами принцессы Дианы, а также в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Лишь однажды обращение к британскому народу во внеурочное время было сделано по радостному поводу - во время отмечавшегося в 2012 году 60-летия восшествия Елизаветы II на британский престол.

Меры предосторожности

Две недели назад по соображениям безопасности Ее Величество вместе с супругом - 98-летним принцем Филипом - переехала из Лондона в загородную резиденцию в Виндзорском замке. Как ранее сообщала газета The Sun, британским правительством принято решение в случае необходимости поместить королеву с мужем в карантин в королевском поместье Сандрингем в восточном графстве Норфолк.