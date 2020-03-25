Поезд на Хогвартс отменен. Как проходит карантин в Лондоне

Улицы пустеют, кафе закрыты, а скопление людей можно увидеть лишь в метро в час-пик или у супермаркетов перед их открытием

ЛОНДОН, 25 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. В Великобритании, где коронавирусная инфекция подтверждена у более чем 8 тыс. человек, 23 марта был объявлен карантин. Исключение сделано лишь для тех, кто выходит за продуктами, в аптеку или ко врачу, едет на работу или с нее, занимается спортом на улице. Все образовательные учреждения были закрыты еще в прошлую пятницу. Опустело и место на лондонском вокзале Кингс-Кросс, знакомое по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере, - "платформа 9 3/4".

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"Тут у вас была тележка в стене", - уточняет корреспондент ТАСС у сотрудника вокзала, который идет через пустой зал в защитной маске. Человек делает шаг назад и, отойдя на безопасное расстояние (хотя оно и так было значительным), отвечает: "Сейчас ничего нет из-за коронавируса". Магазин сувениров на тему саги про Гарри Поттера тоже закрыт. Город без туристов На улице дежурят полицейские. Они то и дело подходят к группам людей и разъясняют им правила, согласно которым собираться в количестве более двух человек отныне запрещено. Минимальный штраф за нарушение предписаний - £30 (около 3 тыс. рублей). Вид пустого вокзала наглядно демонстрирует, насколько сильно вспышка коронавируса изменила обычные привычки британцев, и заставляет задуматься о том, какие огромные потери несут в эти дни железнодорожные и авиакомпании. Авиаперевозчики уже обратились за финансовой помощью к правительству, предупредив, что в ином случае им грозит банкротство.

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В любой части Лондона сейчас необычно тихо. Нет толп ни у Букингемского дворца, ни у Биг-Бена. Закрыты все музеи и галереи, остановлено обзорное колесо "Лондонский глаз", автобусы проносятся по безлюдному Тауэрскому мосту. "Не время умирать" Основные торговые улицы Лондона - Оксфорд-стрит и Риджент-стрит - выглядят как широкие пустые дороги с закрытыми магазинами по обеим сторонам. Один из часовых магазинов вывесил постер с последним фильмом про Джеймса Бонда. "Не время умирать" гласит название боевика. Сама картина с Дэниелом Крейгом в главной роли тоже "пострадала" от пандемии - премьеру перенесли с апреля на ноябрь.