{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Поезд на Хогвартс отменен. Как проходит карантин в Лондоне

Улицы пустеют, кафе закрыты, а скопление людей можно увидеть лишь в метро в час-пик или у супермаркетов перед их открытием

ЛОНДОН, 25 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. В Великобритании, где коронавирусная инфекция подтверждена у более чем 8 тыс. человек, 23 марта был объявлен карантин. Исключение сделано лишь для тех, кто выходит за продуктами, в аптеку или ко врачу, едет на работу или с нее, занимается спортом на улице. Все образовательные учреждения были закрыты еще в прошлую пятницу. Опустело и место на лондонском вокзале Кингс-Кросс, знакомое по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере, - "платформа 9 3/4".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Тут у вас была тележка в стене", - уточняет корреспондент ТАСС у сотрудника вокзала, который идет через пустой зал в защитной маске. Человек делает шаг назад и, отойдя на безопасное расстояние (хотя оно и так было значительным), отвечает: "Сейчас ничего нет из-за коронавируса". Магазин сувениров на тему саги про Гарри Поттера тоже закрыт.

Город без туристов

На улице дежурят полицейские. Они то и дело подходят к группам людей и разъясняют им правила, согласно которым собираться в количестве более двух человек отныне запрещено. Минимальный штраф за нарушение предписаний - £30 (около 3 тыс. рублей).

Вид пустого вокзала наглядно демонстрирует, насколько сильно вспышка коронавируса изменила обычные привычки британцев, и заставляет задуматься о том, какие огромные потери несут в эти дни железнодорожные и авиакомпании. Авиаперевозчики уже обратились за финансовой помощью к правительству, предупредив, что в ином случае им грозит банкротство.

На эту тему
Закрытые кафе и музеи. В Париже ввели ограничения на передвижения по городу

В любой части Лондона сейчас необычно тихо. Нет толп ни у Букингемского дворца, ни у Биг-Бена. Закрыты все музеи и галереи, остановлено обзорное колесо "Лондонский глаз", автобусы проносятся по безлюдному Тауэрскому мосту.

"Не время умирать"

Основные торговые улицы Лондона - Оксфорд-стрит и Риджент-стрит - выглядят как широкие пустые дороги с закрытыми магазинами по обеим сторонам.

Один из часовых магазинов вывесил постер с последним фильмом про Джеймса Бонда. "Не время умирать" гласит название боевика. Сама картина с Дэниелом Крейгом в главной роли тоже "пострадала" от пандемии - премьеру перенесли с апреля на ноябрь.

На эту тему
Нет пробок, Таймс-сквер опустела. Как живет Нью-Йорк во время пандемии коронавируса

Похоже выглядит и ситуация на остальных улицах - будь то Найтсбридж, где закрылся универмаг "Хэрродс", работавший даже во время Второй мировой войны, Слоан-сквер с бутиками эксклюзивных дизайнерских брендов или торговые улицы с кафе, пабами и точками с кебабами и фиш-энд-чипс, которые есть в любом квартале города.

Битва за продукты

Впрочем, не везде в Лондоне в эти дни столь безлюдно. Чтобы почувствовать себя в гуще толпы, можно выбрать два варианта: постараться попасть к открытию супермаркета или спуститься в метро в час пик.

Многие британцы до сих пор опасаются, что из-за карантина в магазинах закончатся товары первой необходимости. До сих пор в крупных магазинах наблюдается дефицит макарон, яиц, растительного масла, мыла, туалетной бумаги. В мелких лавках все это есть, но основная "битва" идет именно за дешевые товары.

В метро в понедельник, еще до введения обязательного карантина, люди жаловались на крайнюю переполненность вагонов и недоумевали, как правительство намерено остановить эпидемию при таком столпотворении в подземном транспорте.

Также многие задают вопрос - как власти проверят, сколько раз человек вышел на прогулку или пробежку. На данный момент спортом на улице можно заниматься один раз в день. Но кто и как это проконтролирует? Ответа на эти вопросы пока нет, причем даже у полиции, которая запросила разъяснений у правительства.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Власти США просят всех, кто выехал из Нью-Йорка, уйти на добровольный 14-дневный карантин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС