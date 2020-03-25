Поезд на Хогвартс отменен. Как проходит карантин в Лондоне

ЛОНДОН, 25 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. В Великобритании, где коронавирусная инфекция подтверждена у более чем 8 тыс. человек, 23 марта был объявлен карантин. Исключение сделано лишь для тех, кто выходит за продуктами, в аптеку или ко врачу, едет на работу или с нее, занимается спортом на улице. Все образовательные учреждения были закрыты еще в прошлую пятницу. Опустело и место на лондонском вокзале Кингс-Кросс, знакомое по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере, - "платформа 9 3/4".
"Тут у вас была тележка в стене", - уточняет корреспондент ТАСС у сотрудника вокзала, который идет через пустой зал в защитной маске. Человек делает шаг назад и, отойдя на безопасное расстояние (хотя оно и так было значительным), отвечает: "Сейчас ничего нет из-за коронавируса". Магазин сувениров на тему саги про Гарри Поттера тоже закрыт.
Город без туристов
На улице дежурят полицейские. Они то и дело подходят к группам людей и разъясняют им правила, согласно которым собираться в количестве более двух человек отныне запрещено. Минимальный штраф за нарушение предписаний - £30 (около 3 тыс. рублей).
Вид пустого вокзала наглядно демонстрирует, насколько сильно вспышка коронавируса изменила обычные привычки британцев, и заставляет задуматься о том, какие огромные потери несут в эти дни железнодорожные и авиакомпании. Авиаперевозчики уже обратились за финансовой помощью к правительству, предупредив, что в ином случае им грозит банкротство.
В любой части Лондона сейчас необычно тихо. Нет толп ни у Букингемского дворца, ни у Биг-Бена. Закрыты все музеи и галереи, остановлено обзорное колесо "Лондонский глаз", автобусы проносятся по безлюдному Тауэрскому мосту.
"Не время умирать"
Основные торговые улицы Лондона - Оксфорд-стрит и Риджент-стрит - выглядят как широкие пустые дороги с закрытыми магазинами по обеим сторонам.
Один из часовых магазинов вывесил постер с последним фильмом про Джеймса Бонда. "Не время умирать" гласит название боевика. Сама картина с Дэниелом Крейгом в главной роли тоже "пострадала" от пандемии - премьеру перенесли с апреля на ноябрь.
Похоже выглядит и ситуация на остальных улицах - будь то Найтсбридж, где закрылся универмаг "Хэрродс", работавший даже во время Второй мировой войны, Слоан-сквер с бутиками эксклюзивных дизайнерских брендов или торговые улицы с кафе, пабами и точками с кебабами и фиш-энд-чипс, которые есть в любом квартале города.
Битва за продукты
Впрочем, не везде в Лондоне в эти дни столь безлюдно. Чтобы почувствовать себя в гуще толпы, можно выбрать два варианта: постараться попасть к открытию супермаркета или спуститься в метро в час пик.
Многие британцы до сих пор опасаются, что из-за карантина в магазинах закончатся товары первой необходимости. До сих пор в крупных магазинах наблюдается дефицит макарон, яиц, растительного масла, мыла, туалетной бумаги. В мелких лавках все это есть, но основная "битва" идет именно за дешевые товары.
В метро в понедельник, еще до введения обязательного карантина, люди жаловались на крайнюю переполненность вагонов и недоумевали, как правительство намерено остановить эпидемию при таком столпотворении в подземном транспорте.
Также многие задают вопрос - как власти проверят, сколько раз человек вышел на прогулку или пробежку. На данный момент спортом на улице можно заниматься один раз в день. Но кто и как это проконтролирует? Ответа на эти вопросы пока нет, причем даже у полиции, которая запросила разъяснений у правительства.