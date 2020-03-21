Нет пробок, Таймс-сквер опустела. Как живет Нью-Йорк во время пандемии коронавируса

Горожанам предписано лишний раз не выходить на улицу, рестораны и магазины закрываются, а большинство компаний переводят сотрудников на удаленку

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Цветение вишен в Нью-Йорке приходится на конец марта - середину апреля. В этом году жители города и туристы не смогут насладиться красивыми видами набережных и Центрального парка из-за распространения в штате коронавируса и введенного властями карантина.

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Уже несколько недель власти США призывают людей по всей стране соблюдать "социальное дистанцирование" - сохранять расстояние между друг другом не менее 1,5 м. С понедельника большинство магазинов остаются закрытыми, рестораны либо закрываются, либо продают еду только навынос. Большинство компаний стараются переводить сотрудников на надомную работу. Однако и этих мер не хватает - число заболевших лишь растет, и на данный момент в штате Нью-Йорк их насчитывается уже более 7000. В связи с этим губернатор со следующей недели еще больше "закручивает гайки": горожанам нельзя будет выходить на работу и вообще из дома без лишней необходимости. Не коснется это лишь персонала аптек, продуктовых магазинов, больниц и служб спасения. Просыпается коронавирус, город засыпает Сложно представить себе город более социализированный и в то же время более подверженный распространению любых вирусов, чем Нью-Йорк. Плотность населения здесь огромная - город входит в десятку самых густонаселенных мегаполисов. Сидеть дома здесь не принято, тем более что в традиционно крошечных нью-йоркских квартирах долго не усидишь.

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Неудивительно, что местные жители до последнего не "сдавались" коронавирусу: собирались на вечеринки с друзьями, ходили в фитнес-клубы, да и сейчас многие выбираются хотя бы на утреннюю пробежку или прогулку в парке. Другие развлечения - кинотеатры, бродвейские мюзиклы, музеи и торговые центры - закрылись еще в первую половину марта и останутся закрытыми как минимум до середины апреля. Вслед за европейскими столицами оживленные улицы Нью-Йорка пустеют. "Да нет, я не турист. Я вообще-то обычно редко хожу на Таймс-сквер, но сейчас решил впервые за несколько дней пройтись, раз скоро все будет строже, просто напоследок пройтись по центру", - говорит один из мужчин в маске, фотографирующий безлюдную площадь. Основная продовольственная паника уже прошла, но очереди стали только длиннее по другой причине: многие продуктовые магазины запускают одновременно ограниченное число людей. А даже стоя в очереди, надо соблюдать дистанцию. Вот и получается, что "хвост" к продуктовому растягивается на целый квартал. "Конечно, не по себе от всего этого, что тут скажешь. Но жизнь продолжается. Зато вот, говорят, с экологией стало получше", - замечает одна из женщин в очереди. Скайп-вечеринки и "drive-through" тесты Со следующей недели выходить на улицу без важной на то причины будет уже нельзя, так что люди начали готовиться к домашнему образу жизни уже сейчас. На помощь тут, конечно, приходит интернет. Заказ продуктов и проведение совещаний в режиме онлайн стали уже делом привычным, теперь же и студии йоги проводят трансляции занятий в Instagram, шеф-повара в Facebook учат всех желающих готовить еду, а музыканты проводят виртуальные концерты прямо из дома.

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