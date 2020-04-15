Пекин настаивает на принятии в Гонконге закона о госбезопасности

Представитель Пекина констатировал, что в последние годы внешние силы пытались всячески вмешиваться в дела Гонконга, а вспыхнувшее летом прошлого года антиправительственное протестное движение нанесло "серьезный удар по верховенству права".

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 апреля. /ТАСС/. Гонконг должен "как можно скорее" принять собственный закон о национальной безопасности для сдерживания актов насилия, сепаратизма и вмешательства иностранных сил в свои внутренние дела. С таким призывом выступил в среду глава канцелярии Центрального народного правительства КНР в этом специальном административном районе Ло Хуэйнин.

Ло Хуэйнин, вступивший в должность в январе этого года, также подчеркнул, что нынешняя борьба с пандемией коронавирусной инфекции "тоже относится к вопросам национальной безопасности".

Непопулярный законопроект

В основном законе Гонконга имеется "статья 23", которая предусматривает, что местные власти должны вырабатывать и принимать собственные законодательные акты, направленные на пресечение подрывной антигосударственной деятельности. Попытки инициировать такой закон были предприняты еще в 2003 году, но провалились в связи с массовыми протестами местных жителей - на улицы вышли 500 тыс. человек. Они опасались, что закон, принимаемый в интересах Пекина, будет ущемлять демократические права и свободы местного населения. В итоге власти этой автономной территории отказались от немедленного принятия закона и отложили его на неопределенный срок.

Новые протесты в Гонконге

В июне 2019 года в Гонконге начались масштабные антиправительственные выступления против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили беспорядки. Они периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. С середины ноября ситуация в городе нормализовалась, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.