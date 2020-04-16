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Обмен пленными в Донбассе

Удерживавшиеся в ЛНР лица отправлены из Луганска к месту обмена

Луганская сторона передает украинской 11 человек, забирает семь

ЛУГАНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Удерживавшиеся на территории Луганской народной республики (ЛНР) в связи с конфликтом в Донбассе лица отправлены из Луганска к месту обмена, который пройдет на линии соприкосновения в районе моста у населенного пункта Счастье. Об этом в четверг с места событий передает корреспондент Луганскинформцентра.

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"Мы передаем украинской стороне 11 человек, забираем семь человек. В результате верификации, которая была проведена в рамках видеоконференции, один человек, который раньше обращался к нам за помощью, подтвердил свой отказ от участия в обмене", - сообщила Луганскинформцентру представитель республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

В ходе состоявшейся 8 апреля видеоконференции контактной группы ЛНР и Киев договорились провести не позднее 17 апреля обмен удерживаемыми лицами по формуле "11 на 8". Кобцева отмечала, что ЛНР в преддверии обмена выполнила все необходимые мероприятия по процессуальной очистке удерживаемых лиц и ожидает аналогичных шагов с украинской стороны.

Ранее в четверг состоялся обмен пленными между Донецкой народной республикой и Киевом. В республику вернулись десять, Украине были переданы девять человек.

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УкраинаОбмен пленными в Донбассе
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