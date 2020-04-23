Разведка США не располагает доказательствами искусственного происхождения коронавируса

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Бюро разведки и исследований (INR) Госдепартамента США не располагает доказательствами искусственного происхождения коронавируса нового типа. Об этом помощник госсекретаря США Эллен Маккарти, возглавляющая INR, заявила в среду во время видеоконференции, проводившейся американской неправительственной организацией "Альянс разведки и национальной безопасности" (The Intelligence and National Security Alliance, INSA).

"Мы (сотрудники Бюро разведки и исследований Госдепартамента - прим. ТАСС) провели много времени, изучая это. <...> Наша позиция заключается в том, что ученые со всего мира исследовали коронавирус и его генетическую последовательность. <...> На данном этапе нет свидетельств того, что он генетически спроектирован или иным образом подвергался воздействию", - сказала она в ответ на вопрос о происхождении коронавируса.

"Мы не знаем, где находится "нулевой пациент", откуда это пошло. Мы не знаем этого сейчас, возможно, мы никогда не узнаем <...>. Но нам известно, что эксперты в области здравоохранения в течение долгого времени изучают это. Они изучали концепцию о потенциальной передаче вируса от животных к человеку. <...> Появился ли он на рынке морепродуктов или в лаборатории - таких данных у нас пока нет", - добавила Маккарти.

Споры о происхождении вируса

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что рассчитывает на то, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, якобы мог начать распространяться новый коронавирус.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, в свою очередь, отмечал, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.