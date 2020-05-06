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Акции протеста в Гонконге

Пекин указал на недопустимость возобновления протестов в Гонконге

В канцелярии Госсовета КНР подчеркнули недопустимость угрозы принципу "одна страна - две системы"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 мая. /ТАСС/. Центральные власти Китая указали на недопустимость возобновления антиправительственных протестов в Гонконге на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в этом специальном административном районе Китая. С соответствующим предостережением выступила в среду канцелярия Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао.

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"Насильственные темные силы стремятся разрушить основу процветания и стабильности Гонконга", - отметил представитель ведомства. Он подчеркнул, что центральное правительство "не будет сидеть сложа руки" и не допустит активизации этих деструктивных сил, "политического вируса" в гонконгском обществе.

"Насилие должно быть искоренено, иначе Гонконг и дня не сможет насладиться спокойствием", - указали в канцелярии и подчеркнули недопустимость угрозы принципу "одна страна - две системы".

Как отмечают наблюдатели, в Пекине опасаются, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации в Гонконге может возобновиться радикальное протестное движение, которое зародилось летом прошлого года. В последние 17 дней в Гонконге не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом, и власти пошли на смягчение ограничительных мер. На этом фоне за последние дни в городе были отмечены отдельные попытки демонстрантов провести новые протестные акции в ряде крупных торговых центров, но они были пресечены полицией.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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