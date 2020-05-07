Матвиенко пригласили на открытие Вечного огня в Белграде

ТАСС, 7 мая. Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович пригласил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко после стабилизации эпидемиологической ситуации приехать в Белград на открытие скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь". Об этом он заявил в четверг, выступая на парламентской онлайн-конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

"В этом году Белград получит еще один памятник - Вечный огонь, символ победы, свободы и содружества сербского и русского народов. В феврале этого года в фундамент памятника была заложена капсула с Пискаревского кладбища Санкт-Петербурга. Это наша инициатива совместно с Русским домом в Белграде, который имеет весьма активное руководство, Русский дом действительно способствует поддержанию культуры в Сербии. Мы будем очень рады, уважаемая Валентина Ивановна, увидеть вас в Белграде в день открытия Вечного огня, которое пройдет, я надеюсь, сразу после победы над коронавирусом", - сказал он.

По словам министра, фундамент здания современной Европы во многом был воздвигнут на костях и крови российских и сербских солдат. "Во Второй мировой войне русские пострадали больше всех, и сразу за ними, я должен отметить, в пропорциональной численности населения пострадали сербы. Без российских и сербских жертв во Второй мировой войне Европа сегодня была бы превращена <..> Гитлером и его союзниками в систему концлагерей и газовых камер. На костях и крови сербских и российских граждан воздвигнут фундамент здания современной Европы", - отметил Попович.

Кроме того, политик указал на необходимость противодействия искажению исторических фактов, когда "из агрессоров пытаются сделать жертв, а из жертв - агрессоров". "Именно поэтому мы должны отмечать День Победы, пока мы живы", - резюмировал он. Для Сербии, по словам Поповича, День Победы является праздником особого значения.

"Бессмертный полк" в Сербии

При этом министр указал, что ежегодно во многих городах Сербии проводится акция "Бессмертный полк". Она, по мнению политика, считается самой многочисленной за пределами России. Многие улицы Белграда, напомнил он, названы в честь героев войны, таких как маршал Жуков, генерал Жданов и маршал Толбухин.

Он также уточнил, что празднование юбилея Победы на этот раз будет организовано с учетом рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции. "Уже завтра фонд "Бессмертный полк" аналогичным образом, как сегодня, проведет еще одну онлайн-конференцию в честь наших ветеранов, наших бессмертных героев Победы, - сказал министр. - Телевизионные программы будут адаптированы к памяти Великой Победы и героизму наших предков. В онлайн-классах для наших учеников будут проведены уроки, посвященные Великой Победе, нашим героям".

Попович также сообщил, что Почта Сербии выпустит памятные марки с символикой Дня Победы и акции "Бессмертный полк" по инициативе президента республики Александра Вучича. Кроме того, он выразил благодарность России за многовековое содружество и президенту Владимиру Путину за поддержку Сербии в сохранении суверенитета.

Вечный огонь в Белграде

Автором первого в Сербии архитектурного комплекса "Вечный огонь" стал академик Российской академии художеств Андрей Тыртышников. Проект осуществляется при поддержке посольства РФ в Республике Сербия, мэрии Белграда, Министерства обороны РФ, Министерства обороны Сербии, представительства Россотрудничества в Сербии, российских и сербских бизнес-структур.