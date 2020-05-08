В ЕС отказались от мероприятий к 75-летию Победы, ограничившись публикациями в соцсетях

БРЮССЕЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Институты Евросоюза приняли решение не проводить никаких мероприятий в честь 75-й годовщины Победы над фашистской Германией во Второй мировой войне в связи с продолжающимся в Брюсселе карантином из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК).

"В условиях карантина Еврокомиссия не проводит торжественных мероприятий, приуроченных к 8 мая", - отметили в пресс-службе. В ЕС датой победы над фашистской Германией считается 8 мая. В программе европейских институтов Брюсселя на этот день не запланировано никаких торжественных мероприятий.

При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала в пятницу в своем Twitter сообщение, посвященное указанной дате. "Для меня как для гражданина Европы германской национальности и главы Европейской комиссии 8 мая представляет собой решающий момент в истории человечества. Для Европы этот день означает конец жестокой войны, вызванной нацистским режимом, и освобождение от этой тяжелейшей эпохи. Он также отражает поворотный момент в истории нашего континента. Благодарна, что сегодня у нас есть наш Европейский союз", - заявила фон дер Ляйен.

Традиционно в годовщину Победы в Брюсселе делают основной акцент на годовщине Декларации Шумана, которая положила начало 9 мая 1950 года процессу европейской интеграции. В связи с этим 9 мая в странах Евросоюза отмечают День Европы. В субботу институты ЕС проведут видеоцеремонию под названием "День Европы, оставаясь дома". Она будет сопровождаться исполнением гимна ЕС и обращениями европейских лидеров о победах процесса евроинтеграции.

Министр иностранных дел Франции Робер Шуман (1886-1963) выступил 9 мая 1950 года с революционным предложением поставить под общий наднациональный контроль производство угля и стали (основных стратегических военных ресурсов того времени) во Франции и Германии, чтобы исключить в будущем военное противостояние между этими традиционными геополитическими противниками в Европе. Эта декларация запустила процесс создания Европейского объединения угля и стали, на основе которого впоследствии было построено Европейское экономическое сообщество, создавшее условия для формирования современного Евросоюза.