Трамп заявил, что скоро решит, будут ли США далее финансировать ВОЗ

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Вашингтон вскоре примет окончательное решение относительно того, будет ли американская сторона далее предоставлять средства на работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп.

Говоря о ВОЗ, он отметил: "Как вы знаете, мы платим им почти $500 млн в год. Скоро я сделаю заявление на этот счет". Он также выступил с утверждением, что организация стала "марионеткой Китая". Трамп констатировал, что США ранее приостановили финансирование ВОЗ. "Я приму решение очень скоро", - добавил он.