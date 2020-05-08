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Политический кризис в Венесуэле

Трамп заявил, что США не стали бы скрывать операцию против Венесуэлы

Если бы США планировали операцию против Венесуэлы, то не скрывали бы ее - Трамп.

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Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, Дональд
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