{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В правительстве Грузии назвали назначение Саакашвили на Украине недружественным жестом

Ранее МИД Грузии отозвал посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций
Здание правительства Грузии EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
Описание
Здание правительства Грузии
© EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

ТБИЛИСИ, 8 мая. /ТАСС/. Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины является недружественным жестом со стороны Киева. Об этом в пятницу заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили журналистам.

На эту тему
Чем известен Михаил Саакашвили на Украине

"Я думаю, что говорить об этом человеке [Саакашвили] является лишним. Он осужден, разыскивается и назначается на государственную должность. Это недружественный жест. Мы на это отреагируем с послом, однако сотрудничество продолжится", - сказал Давиташвили.

Министр отметил, что Грузия не вмешивается в дела Украины, а лишь выражает свою сердечную боль. "Мы не говорим о юридическом решении, мы не вмешиваемся в это. Это их [властей] суверенное решение, так же как и решения Грузии. Мы с болью в сердце отметили решение дружественной страны, которое с моральной точки зрения является неправильным", - добавил он.

Между тем мэр Тбилиси, генсек правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за то, что Саакашвили не назначили вице-премьером, о чем шла речь ранее. "Я хочу поблагодарить депутатов Рады за благоразумие и правильное решение, что не дали Михаилу Саакашвили возможность стать вице-премьером", - сказал Каладзе журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая подписал указ о назначении экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии главой исполнительного комитета реформ. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани в пятницу заявил, что Тбилиси отзывает посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций.

Теги
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Трамп заявил, что Вторая мировая война стала мрачным напоминанием о цене свободы
Большинство из погибших в Европе были гражданскими, отметил президент США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС