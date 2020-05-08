В правительстве Грузии назвали назначение Саакашвили на Украине недружественным жестом

ТБИЛИСИ, 8 мая. /ТАСС/. Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины является недружественным жестом со стороны Киева. Об этом в пятницу заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили журналистам.

"Я думаю, что говорить об этом человеке [Саакашвили] является лишним. Он осужден, разыскивается и назначается на государственную должность. Это недружественный жест. Мы на это отреагируем с послом, однако сотрудничество продолжится", - сказал Давиташвили.

Министр отметил, что Грузия не вмешивается в дела Украины, а лишь выражает свою сердечную боль. "Мы не говорим о юридическом решении, мы не вмешиваемся в это. Это их [властей] суверенное решение, так же как и решения Грузии. Мы с болью в сердце отметили решение дружественной страны, которое с моральной точки зрения является неправильным", - добавил он.

Между тем мэр Тбилиси, генсек правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за то, что Саакашвили не назначили вице-премьером, о чем шла речь ранее. "Я хочу поблагодарить депутатов Рады за благоразумие и правильное решение, что не дали Михаилу Саакашвили возможность стать вице-премьером", - сказал Каладзе журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая подписал указ о назначении экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии главой исполнительного комитета реформ. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани в пятницу заявил, что Тбилиси отзывает посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций.