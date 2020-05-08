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Политический кризис в Венесуэле

МИД Венесуэлы считает соучастниками вторжения страны, не осудившие высадку наемников

Министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса указал на "оглушительное молчание правительств и международных организаций"

ГАВАНА, 8 мая. /ТАСС/. Венесуэла расценивает отсутствие реакции ряда стран и международных организаций на попытку вторжения в Венесуэлу с целью совершения государственного переворота как соучастие. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

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"Оглушительное молчание правительств и международных организаций относительно агрессии против Венесуэлы с использованием наемников является соучастием. Те люди, которые всегда без промедления осуждают нас, основываясь на ложной информации, сегодня молчат перед лицом такого серьезного инцидента и множества доказательств", - написал дипломат в Twitter.

МИД России решительно осудил попытку вторжения, а также выразил сомнение по поводу утверждений американской стороны о непричастности к этим событиям.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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