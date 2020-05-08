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Пандемия коронавируса нового типа

Члены БРИКС обсудили необходимость создания системы раннего предупреждения рисков биоугроз

Одной из главных тем дискуссии также стала пандемия новой коронавирусной инфекции

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Минздрав России провел встречу старших должностных лиц стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате видеоконференции по вопросам здравоохранения, в том числе в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. В частности, участники обсудили необходимость создания комплексной системы раннего предупреждения рисков биологических угроз, сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава.

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"Стороны обсудили предложение российской стороны о необходимости создания в рамках БРИКС комплексной системы раннего предупреждения рисков биологических угроз. При этом была определена целесообразность задействования потенциала Нового банка развития для финансирования совместных проектов по обеспечению безопасности здоровья населения стран "пятерки" с акцентом на предупреждение значимых биологических угроз и необходимости ликвидации их последствий", - говорится в сообщении.

Одной из главных тем обсуждения также стала пандемия новой коронавирусной инфекции, в том числе усиление контроля и диагностики вируса, поиск эффективных методов лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Кроме того, участники отметили важность укрепления международного сотрудничества для своевременного обмена информацией.

"Сегодня мы собрались, чтобы не только обсудить основные достижения наших стран в борьбе с COVID-19, но и сформулировать ожидания от будущих действий в области инфекционных заболеваний. Мы должны укрепить наше сотрудничество в разработке недорогих и устойчивых методов тестирования инфекционных заболеваний, уделить внимание проблемам вакцинации, провести глобальные исследования области лечения", - цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева, под председательством которого проходила встреча.

Страны также договорились продолжать оказывать взаимную поддержку в мероприятиях по профилактике и лечению COVID-19, в том числе по созданию благоприятных условий для поставок лекарств, иммунобиологических препаратов, средств по диагностике коронавируса и медицинского оборудования.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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БразилияЮАРИндияРоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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