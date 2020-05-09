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75-летие Победы

Мадуро поздравил Путина и народ России с Днем Победы

Лидер Венесуэлы добавил, что победа над нацистской Германией продемонстрировала "решимость народа жить в мире, свободном от всех форм имперского господства"

БОГОТА, 9 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и российский народ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

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"Я присоединяюсь к 75-й годовщине победного окончания Великой Отечественной войны против нацистской Германии, приветствуя нашего брата Владимира Путина и русский народ", - написал он в субботу в своем Twitter.

Лидер Венесуэлы добавил, что победа над Германией продемонстрировала "решимость народа жить в мире, свободном от всех форм имперского господства".

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссия75-летие Победы
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