Украина отметила День Победы без серьезных провокаций со стороны националистов

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Граждане Украины в День Победы отдали дань памяти павшим на полях Великой Отечественной войны, несмотря на действие ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Массовые мероприятия в День Победы официально не были запланированы. Более того, власти призывали граждан не нарушать карантин. Тем не менее десятки тысяч людей все же вышли на улицу, чтобы возложить цветы к памятникам советским солдатам.

Практически по всей стране прошли флешмобы, автопробеги и другие акции памяти, хотя в последние несколько лет руководство страны, которое пришло к власти после госпереворота в 2014 году, пыталось приуменьшить значение Дня Победы.

Утро началось с традиционной минуты молчания. В киевский парк Славы к могиле Неизвестного солдата пришли политики, представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и жители столицы. Одними из первых к мемориалу прибыли представители руководства страны - президент Украины Владимир Зеленский, глава парламента Дмитрий Разумков и другие.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" оказалась представлена наиболее массово - несколько десятков ее членов, в том числе Виктор Медведчук и Юрий Бойко, возложили цветы. Бойко нес в руках портрет деда, так как в этом году шествие "Никто не забыт, ничто не забыто" - аналог "Бессмертного полка" - как и другие массовые мероприятия на Украине были отменены по причине пандемии коронавируса. Остальные парламентские партии, в числе которых "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука, предпочли сегодня не выступать со своими инициативами, а "остаться в тени".

Временный поверенный в делах РФ на Украине Александр Лукашик и сотрудники российского посольства возложили цветы к памятнику генералу Ватутину в киевском Мариинском парке.

Заявления президента и колокола Победы

Зеленский в этом году был куда сдержаннее в заявлениях в День Победы, нежели год назад сразу после того, как выиграл президенствкие выборы. Однако он вновь упомянул о вкладе именно украинцев в разгром нацистской Германии, подчеркнув, что "никто не может приватизировать победу и говорить, что она могла произойти и без украинцев". Он также добавил, что граждане страны "не должны дарить кому-то подвиги своих героев". При этом Зеленский уделил внимание отдельным украинцам, которые воевали в составе армии США и ни слова не сказал о большинстве соотечественников, сражавшихся в рядах Красной армии.

В 2019 году Зеленский в День Победы опубликовал на своей странице в соцсети фотографию, на которой был запечатлен одновременно с бывшей связной Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) и ветераном пехотинцем ВМФ СССР, пожимавшим друг другу руки. Сегодня он постарался обойтись без подобного рода действий, вызывающих неоднозначную реакцию в украинском обществе, а также без личного общения с гражданами через соцсети.

Правда, в официальном обращении к гражданам страны Зеленский выступил с неожиданным предложением установить в "четырех украинских городах" колокола Победы. Среди них оказались неподконтрольный киевской власти Донецк и российский Симферополь. "Сегодня я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить на Украине четыре колокола", - сказал президент.

По словам Зеленского, первый колокол памяти будет установлен в Луганской области, где в 1942 году началось освобождение Украины. Второй соорудят в Закарпатье, рядом с местом, где "завершилось изгнание захватчиков".

Кроме того, отметил Зеленский, планируется установить такие колокола в Донецке и Симферополе. "Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: колокол мира в Донецке и колокол единства в Симферополе", - добавил он. По словам президента, в момент, когда на Украине наступит мир, "четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины". "Каждый удар колокола запечатлеет в нашем сознании: помните, что единство - это залог нашего мира и нашей победы", - сказал Зеленский.

"День победы" и песни военных лет

Телеканал "112 Украина" в честь Дня Победы организовал флешмоб, который поддержали по всей стране. Он начался с исполнения песни "День победы" на площади Победы в центре Киева, где собрались представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", другие политические и общественные деятели, рядовые граждане. Затем песню подхватили люди на улицах и в парках, даже в общественном и личном транспорте. Украинцы делились в соцсетях видеороликами с собственным исполнением песни.

Эфиры телеканалов "112 Украина" и NewsOne были практически посвящены Дню Победы. В программах звучали песни военных лет, был показан ряд известных кинофильмов о войне, среди них "Отец солдата" режиссера Резо Чхеидзе, "Три тополя на Плющихе" Татьяны Лиозновой, "Веселые ребята" и "Волга-Волга" Григория Александрова.

Онлайн-марш "Наш полк" запустил у себя и ещё один украинский телеканал - "Интер". Остальные телеканалы, в том числе принадлежащий Петру Порошенко "Пятый канал", не стали менять сетку вещания, в их программах преобладали ток-шоу с экспертами, которые обсуждали тему войны.

Автопробег

По случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне партия "Оппозиционна платформа - за жизнь" также организовала автопробег в городах Украины. Под песни военных лет колонна автомобилей стартовала в украинской столице на проспекте Победы и отправилась оттуда под красными флагами с надписью "Победа!" по местам памяти героев Великой Отечественной войны.

В некоторых городах не удалось избежать конфликтов и инцидентов из-за массовости использования запрещенной в стране коммунистической символики. Так, в Одессе полиция и представители националистических партий заблокировали автопробег. Они перекрыли движение машинам на Одесском морском вокзале. После почти часового общения организаторов и участников акции с полицией машины начали пропускать, но сняли всю политическую символику.

Инцидент из-за советской символики сегодня во время автопробега произошел также в Запорожье.

Ультраправые партии пытались препятствовать автопробегу и в Харькове, где на улицы выехали ретроавтомобили, а многие участники были одеты в форму солдат Красной армии времен войны.

В некоторых городах Украины, где жители из-за карантина все же не смогли принять участие в массовых акциях, люди выходили на балконы с портретами родственников, принимавших участие в войне. Активные пользователи соцсетей публиковали фронтовые фотографии, портреты участников войны, их боевые награды.

В этот день украинская полиция и Национальная гвардия работала по всей стране в усиленном режиме. По данным правоохранителей, серьезных нарушений порядка не было, хотя, как сообщила пресс-служба МВД Украины, некоторые граждане нарушали действующее законодательство о декоммунизации и установленные правила карантина, в связи с чем полицейские составили 20 административных протоколов и завели четыре уголовных дела за использование коммунистической символики.

День Победы на Украине

В 2015 году Верховная рада приняла закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов".

Согласно документу, с целью чествования памяти всех жертв Второй мировой войны 8 мая на Украине отмечается как День памяти и примирения. 9 мая в украинском календаре отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне и остается в настоящее время государственным праздником. В феврале занимавший тогда пост главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет 9 мая отмечать 75-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны.

В конце апреля фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде призвала депутатов внести в повестку дня ближайшего заседания парламента постановление "О праздновании 75-й годовщины Победы", однако этого сделано не было. 5 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице из-за карантина отменены праздничные мероприятия в День Победы, и призвал жителей столицы оставаться дома 8 и 9 мая, а также попросил политиков не использовать эти праздничные дни для дестабилизации ситуации. Согласно опросу, проведенному фондом "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива, почти 40% украинцев хотят отмечать День Победы 9 мая и День памяти 8 мая.

Официальным символом Дня победы над нацизмом после государственного переворота на Украине стал красный мак - общепринятый символ памяти жертв Первой мировой войны в Великобритании и бывших ее колониях. Лозунгом обоих памятных дней является "1939 - 1945. Помним. Побеждаем".