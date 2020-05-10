Саакашвили считает, что Грузии грозит голод, если ее отношения с Украиной испортятся

ТБИЛИСИ, 10 мая. /ТАСС/. Грузия больше нуждается в Украине, нежели наоборот, поэтому в случае, если отношения между странами будут испорчены, грузинскому народу грозит голод. Такое мнение высказал в воскресенье экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала Mtavari Arxi , комментируя реакцию властей страны на его назначение главой исполнительного комитета реформ Украины.

"Мы не должны забывать, что, исходя из размеров, Грузия больше нуждается в Украине, нежели наоборот. Большая часть того, что мы покупаем в магазинах Грузии, например, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко, завозится с Украины", - сказал Саакашвили. "Украина является очень важным рынком сбыта для нашей продукции. Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода", - считает он.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая назначил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. Изначально президент собирался предложить ему пост вице-премьера по вопросам реформ, но в Верховной раде не нашлось достаточного количества голосов в его поддержку, вопрос был снят с повестки дня. В ответ на назначение Тбилиси отозвал из Киева своего посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него на родине было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В 2015 году занимавший тогда пост украинского президента Петр Порошенко пригласил Саакашвили на Украину. Он предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства после возникшего между ними конфликта. В то время он находился за пределами Украины. В сентябре 2017 года Саакашвили смог вернуться в страну и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу. Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство. В конце того же месяца он вновь приехал на Украину.