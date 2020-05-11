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Пандемия коронавируса нового типа

Bloomberg: Пенс самоизолировался после обнаружения коронавируса у сотрудника его аппарата

Вице-президент США будет находиться дома в целях предосторожности

ТАСС, 11 мая. Вице-президент США Майкл Пенс находится на самоизоляции после того, как коронавирус нового типа был обнаружен 8 мая у его пресс-секретаря Кэти Миллер - супруги советника главы государства Дональда Трампа Стивена Миллера. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

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По данным его источников, Пенс не присутствовал в субботу на совещании, которое провел Трамп с представителями высшего военного руководства. Как сообщил собеседник агентства, из-за отсутствия официального объявления об изоляции вице-президента США, Пенс, у которого тест на коронавирус 8 мая дал отрицательный результат, будет находиться дома в целях предосторожности.

Ранее на карантин ушли три члена рабочей группы, созданной Белым домом в целях борьбы с коронавирусом, которую возглавляет Пенс. Полную самоизоляцию будут на протяжении 14 дней соблюдать глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд, глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Стивен Хан и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 79,4 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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