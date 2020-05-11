Силы ПНС нанесли удары по авиабазе ливийской армии

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. ВВС поддерживающих Правительство национального согласия (ПНС) Ливии формирований подвергли в понедельник бомбардировкам авиабазу Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом, как передает телеканал Libya Alahrar, заявил официальный представитель проводимой силами столичного кабмина против хафтаровцев операции "Вулкан гнева" полковник Мухаммед Кануно.
По его словам, шесть ударов были нанесены по контролируемой ЛНА базе ВВС Эль-Ватыя, расположенной приблизительно в 100 км к юго-западу от Триполи. В частности, налетам подверглись находившиеся на ее территории бронетехника, транспортные средства и живая сила противника, отметил он.
В воскресенье авиация ПНС уже бомбила Эль-Ватыю и подступы к ней, и, как утверждали близкие к триполийскому правительству источники, в воздушных рейдах в рядах сил Хафтара были убитые и раненые. Выступающие на стороне ПНС формирования не оставляют попыток выбить хафтаровцев с этого аэродрома и около недели назад предприняли попытку его штурма. В ЛНА заявляли, что в атаке, которую удалось отбить, погибли восемь военнослужащих, а потери противника составили более 60 человек убитыми.
В ответ на это 7 мая ЛНА объявила о начале воздушной операции под кодовым названием "Туюр Абабиль" (упоминаемые в Коране птицы абабиль спасли священную Каабу во время вторжения эфиопского царя Абрахи в Мекку в VI веке н. э., забросав врага "адскими камнями") против, как заявлялось, поддерживаемых Турцией и сражающихся на стороне ПНС группировок.
Обстановка в стране
В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.
Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. 27 апреля ЛНА объявила о взятии на себя управления государством, и тогда же Хафтар признал недействительным Схиратское политическое соглашение, ставшее базой для создания ПНС. Решение фельдмаршала негативно восприняло большинство государств.
В ПНС назвали его "попыткой нового переворота", а позднее отвергли выдвинутое армией предложение о прекращении огня на время священного для мусульман месяца поста рамадан.