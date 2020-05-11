Силы ПНС нанесли удары по авиабазе ливийской армии

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. ВВС поддерживающих Правительство национального согласия (ПНС) Ливии формирований подвергли в понедельник бомбардировкам авиабазу Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом, как передает телеканал Libya Alahrar , заявил официальный представитель проводимой силами столичного кабмина против хафтаровцев операции "Вулкан гнева" полковник Мухаммед Кануно.

По его словам, шесть ударов были нанесены по контролируемой ЛНА базе ВВС Эль-Ватыя, расположенной приблизительно в 100 км к юго-западу от Триполи. В частности, налетам подверглись находившиеся на ее территории бронетехника, транспортные средства и живая сила противника, отметил он.

В воскресенье авиация ПНС уже бомбила Эль-Ватыю и подступы к ней, и, как утверждали близкие к триполийскому правительству источники, в воздушных рейдах в рядах сил Хафтара были убитые и раненые. Выступающие на стороне ПНС формирования не оставляют попыток выбить хафтаровцев с этого аэродрома и около недели назад предприняли попытку его штурма. В ЛНА заявляли, что в атаке, которую удалось отбить, погибли восемь военнослужащих, а потери противника составили более 60 человек убитыми.

В ответ на это 7 мая ЛНА объявила о начале воздушной операции под кодовым названием "Туюр Абабиль" (упоминаемые в Коране птицы абабиль спасли священную Каабу во время вторжения эфиопского царя Абрахи в Мекку в VI веке н. э., забросав врага "адскими камнями") против, как заявлялось, поддерживаемых Турцией и сражающихся на стороне ПНС группировок.

Обстановка в стране

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. 27 апреля ЛНА объявила о взятии на себя управления государством, и тогда же Хафтар признал недействительным Схиратское политическое соглашение, ставшее базой для создания ПНС. Решение фельдмаршала негативно восприняло большинство государств.

В ПНС назвали его "попыткой нового переворота", а позднее отвергли выдвинутое армией предложение о прекращении огня на время священного для мусульман месяца поста рамадан.