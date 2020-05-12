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Бурджанадзе прокомментировала назначение Саакашвили главой комитета реформ Украины

Его главный козырь - антироссийская карта, отметила экс-спикер парламента Грузии

ТАСС, 12 мая. Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе уверена, что назначение Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ Украины не улучшит отношения России и Украины. Об этом она сообщила в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

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"Ничего хорошего назначение Саакашвили не принесет и российско-украинским отношениям. Ведь его главный козырь - антироссийская карта. И, конечно, он будет использовать свою украинскую должность для того, чтобы дополнительно набирать очки в глазах Запада, ругая президента РФ Владимира Путина и Россию. В этом направлении он снова наломает дров", - заявила изданию Бурджанадзе.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая подписал указ о назначении экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии главой исполнительного комитета реформ. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани в пятницу заявил, что Тбилиси отзывает посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаГрузияРоссияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир Александрович
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