Бурджанадзе прокомментировала назначение Саакашвили главой комитета реформ Украины

ТАСС, 12 мая. Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе уверена, что назначение Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ Украины не улучшит отношения России и Украины. Об этом она сообщила в интервью газете " Известия ", опубликованном во вторник.

"Ничего хорошего назначение Саакашвили не принесет и российско-украинским отношениям. Ведь его главный козырь - антироссийская карта. И, конечно, он будет использовать свою украинскую должность для того, чтобы дополнительно набирать очки в глазах Запада, ругая президента РФ Владимира Путина и Россию. В этом направлении он снова наломает дров", - заявила изданию Бурджанадзе.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая подписал указ о назначении экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии главой исполнительного комитета реформ. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани в пятницу заявил, что Тбилиси отзывает посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций.