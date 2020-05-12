В Госдепе считают покупку Анкарой у РФ С-400 главной проблемой в отношениях США и Турции

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 является главной проблемой в американо-турецких отношениях. С такой оценкой выступил во вторник на организованной Гудзоновским институтом в Вашингтоне видеоконференции спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента, назвал "С-400 огромной проблемой" в двусторонних отношениях. "Обе стороны не двигаются [в переговорах] по этой главной проблеме. За исключением этого мы в основном неплохо ладим с Турцией по большинству вопросов: по Ливии, НАТО, Кавказскому и Черноморскому региону, а также Сирии и Ираку", - сказал Джеффри, который занимал пост посла США в Турции с 2008 по 2010 год.

Он пояснил, что для Вашингтона вопрос покупки российской ЗРК связан с "крупнейшими инвестициями в оборону, которые Соединенные Штаты и их союзники сделали со времен Второй мировой войны, это истребитель F-35".

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не оставляют попытки добиться от Турции отказа от российских зенитных ракетных систем. Вашингтон в связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, исключил Анкару из американской программы производства самолетов F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с важным союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.