В ФРГ заявили, что исключения из санкций ЕС возможны для переговоров по Украине

БЕРЛИН, 13 мая. /ТАСС/. Исключения из персональных санкций возможны при обсуждении таких вопросов, как урегулирование на востоке Украины, это правило и применялось в случае приезда в Берлин заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель кабмина ФРГ.

"В Европейском союзе предусмотрены определенные исключения и процедуры, когда речь идет о запрете на въезд", - пояснил собеседник агентства. "Исключением, например, являются переговоры об урегулировании конфликта на востоке Украины. Эти правила соблюдались", - отметили в правительстве ФРГ. Козак находится под санкциями ЕС из-за ситуации вокруг Украины.

Собеседник ТАСС снова подчеркнул, что в германском кабмине не комментируют какие бы то ни было переговоры или встречи, которые проводит Ведомство федерального канцлера на рабочем уровне.

Козак в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что в среду в ведомстве федерального канцлера Германии состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на востоке Украины. "Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в нормандском формате, и в трехсторонней контактной группе в Минске. Будут даны соответствующие сигналы", - сказал он.

Козак отметил, что диалог в Берлине прошел в "конструктивном, деловом ключе". "Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в "нормандском формате", - добавил он.