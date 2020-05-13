{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ФРГ заявили, что исключения из санкций ЕС возможны для переговоров по Украине

Ранее стало известно о прошедших консультациях в Берлине по этому вопросу, в которых принял участие находящийся под санкциями замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак

БЕРЛИН, 13 мая. /ТАСС/. Исключения из персональных санкций возможны при обсуждении таких вопросов, как урегулирование на востоке Украины, это правило и применялось в случае приезда в Берлин заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель кабмина ФРГ.

"В Европейском союзе предусмотрены определенные исключения и процедуры, когда речь идет о запрете на въезд", - пояснил собеседник агентства. "Исключением, например, являются переговоры об урегулировании конфликта на востоке Украины. Эти правила соблюдались", - отметили в правительстве ФРГ. Козак находится под санкциями ЕС из-за ситуации вокруг Украины.

Собеседник ТАСС снова подчеркнул, что в германском кабмине не комментируют какие бы то ни было переговоры или встречи, которые проводит Ведомство федерального канцлера на рабочем уровне.

Козак в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что в среду в ведомстве федерального канцлера Германии состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на востоке Украины. "Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в нормандском формате, и в трехсторонней контактной группе в Минске. Будут даны соответствующие сигналы", - сказал он.

Козак отметил, что диалог в Берлине прошел в "конструктивном, деловом ключе". "Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в "нормандском формате", - добавил он.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаГерманияРоссия
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
CNN: в Белом доме не проводят консультаций о переносе президентских выборов в США
Собеседник телеканала заострил внимание на том, что американская администрация не имеет полномочий для принятия таких решений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС