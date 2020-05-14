МИД Китая не стал комментировать возможность введения санкций против конгрессменов США

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. МИД Китая пока не комментирует возможность введения санкций против американских конгрессменов и юридических лиц в связи с внесенным в Сенат Конгресса США законопроектом об ограничительных мерах против Пекина из-за его действий, которые якобы могли привести к пандемии заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы призываем американскую сторону перестать порочить Китай, перестать продвигать антикитайский законопроект, они [США] должны сфокусироваться на противоэпидемической деятельности и спасении жизней", - сказал он.

"Что касается соответствующего наказания в отношении конгрессменов и юридических лиц США, то на данный момент у меня нет комментариев по этому поводу", - указал дипломат.

В четверг газета Global Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай рассматривает возможность введения санкций в отношении четырех американских конгрессменов и двух организаций из-за внесенного в Сенат Конгресса США законопроекта об ограничительных мерах против Пекина в связи с его действиями, которые якобы могли привести к пандемии. По данным издания, в санкционный список также может попасть генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт, который первым подал исковую жалобу в отношении китайских властей, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса. Как отмечает Global Times, Китай намерен не просто ответить символически, но предпринять контрмеры, которые "будут болезненными" для США.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса США законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса нового типа. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал предложенный Грэмом законопроект аморальным. По его мнению, данная инициатива "абсолютно игнорирует факты". Чжао Лицзянь подчеркнул, что с начала вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, Китай тесно сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).