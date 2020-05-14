{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

МИД Китая не стал комментировать возможность введения санкций против конгрессменов США

Газета Global Times ранее сообщала, что Китай намерен принять контрмеры, которые "будут болезненными" для США

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. МИД Китая пока не комментирует возможность введения санкций против американских конгрессменов и юридических лиц в связи с внесенным в Сенат Конгресса США законопроектом об ограничительных мерах против Пекина из-за его действий, которые якобы могли привести к пандемии заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы призываем американскую сторону перестать порочить Китай, перестать продвигать антикитайский законопроект, они [США] должны сфокусироваться на противоэпидемической деятельности и спасении жизней", - сказал он.

"Что касается соответствующего наказания в отношении конгрессменов и юридических лиц США, то на данный момент у меня нет комментариев по этому поводу", - указал дипломат.

В четверг газета Global Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай рассматривает возможность введения санкций в отношении четырех американских конгрессменов и двух организаций из-за внесенного в Сенат Конгресса США законопроекта об ограничительных мерах против Пекина в связи с его действиями, которые якобы могли привести к пандемии. По данным издания, в санкционный список также может попасть генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт, который первым подал исковую жалобу в отношении китайских властей, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса. Как отмечает Global Times, Китай намерен не просто ответить символически, но предпринять контрмеры, которые "будут болезненными" для США.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса США законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса нового типа. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал предложенный Грэмом законопроект аморальным. По его мнению, данная инициатива "абсолютно игнорирует факты". Чжао Лицзянь подчеркнул, что с начала вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, Китай тесно сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Теги
СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Кого выберет болезнь? Массовые голосования обсуждают в странах, охваченных эпидемией
В Европе волеизъявления переносят из-за коронавируса, США намерены голосовать, но пока не решили, как именно. В Африке выборы состоятся через неделю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС