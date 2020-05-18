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США осудили Всемирную ассамблею здравоохранения, отложившую приглашение на сессию Тайваня

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. США осуждают Всемирную ассамблею здравоохранения (ВАЗ), которая отложила принятие решения о приглашении Тайваня в качестве наблюдателя на свою 73-ю сессию, открывшуюся в понедельник в формате телеконференции. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Соединенные Штаты осуждают исключение Тайваня из Всемирной ассамблеи здравоохранения. <...> Генеральный директор ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - прим. ТАСС) Тедрос [Аданом Гебрейесус] обладает всеми правовыми полномочиями и имеет прецеденты для включения Тайваня в работу ВАЗ. Однако вместо этого он решил не приглашать Тайвань под давлением Китайской Народной Республики (КНР). Отсутствие независимости [в решениях] генерального директора лишает Ассамблею авторитетных научных знаний Тайваня в области пандемии и еще больше подрывает авторитет и эффективность ВОЗ в то время, когда мир нуждается в ней больше всего", - считает шеф американской дипломатии.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)Тедрос Аданом Гебрейесус
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