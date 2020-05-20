Reuters: США задержали двух человек, которые помогли бизнесмену Гону бежать из Японии

ТАСС, 20 мая. США по запросу Японии задержали двух человек, которые обвиняются в том, что помогли бывшему главе автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону бежать из Японии. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы суда.

По его данным, задержанных зовут Питер и Майкл Тейлоры. Майкл Тейлор является бывшим бойцом специального подразделения армии США, известного как "зеленые береты". Ожидается, что они предстанут перед федеральным судьей в Массачусетсе по видеосвязи.

30 января прокуратура Токио получила ордера на арест Тейлора и его помощника Джорджа Зайека. По информации агентства Kyodo, после службы в США Тейлор создал фирму, занятую в сфере безопасности. Карлос Гон встретился с этими людьми в одной из токийских гостиниц после своего побега из-под домашнего ареста. Далее в международном аэропорту экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там Гон пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан, где он и находится.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также и другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.