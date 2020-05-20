Зеленский дал пресс-конференцию по итогам первого года работы на посту президента Украины

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел в среду пресс-конференцию по случаю годовщины вступления в должность главы государства. Мероприятие началось с небольшим опозданием и длилось около трех часов. На него были приглашены около 70 представителей СМИ, задать вопросы удалось далеко не всем. Среди тех, кому удалось это сделать, лишь двое журналистов из иностранных медиа - корреспонденты Би-Би-Си и "Дойче Велле".

Пресс-конференция проходила на открытом воздухе - в парковой зоне Мариинского дворца в центре Киева. Учитывая действующий в стране карантин, журналисты сидели на расстоянии друг от друга. В течение всей пресс-конференции Зеленский сидел напротив них. Президент был без маски, на что заранее попросил разрешение у журналистов, а за спиной у него были установлены большие буквы "Зе!", которые еще со времен начала предвыборной кампании олицетворяли всю его команду.

В ходе пресс-конференции участники коснулись всех основных тем, волнующих украинцев, - Донбасса, Крыма, языковой и кадровой политики, пандемии коронавируса, а также скандалов, в которых оказывалась прошлая и действующая власть. Зеленскому в момент, когда он говорил на тему масштабного строительства дорог в стране, сообщили об обрушении части одного из мостов в Днепропетровской области. В результате происшествия никто не пострадал.

На мероприятие было отведено 2,5 часа, однако прессе этого времени оказалось недостаточно, и президенту пришлось продлить встречу. Последний вопрос коснулся ситуации вокруг Крыма и помощи крымским татарам. Зеленский время от времени переходил с украинского языка на русский. Последний он использовал, главным образом, когда и вопрос ему задавали на русском. В какой-то момент президент подчеркнул, что таким образом хочет показать демократичность украинского государства.

Не обошлось и без жарких дискуссий. Зеленский посетовал на то, что журналисты временами его слишком донимают, один из них даже, по его словам, вклинивался в президентский кортеж. Президент призвал работников СМИ не забывать о журналистской этике. Его недовольство вызвало волну возмущения среди присутствующих. В результате президент попросил работников СМИ главным образом об одном - "не трогать жену и детей". Кроме того, его критика коснулась оппозиционных каналов - "112 Украина", "Ньюсуан" и "Зик", в отношении которых глава государства сказал, что "их можно смотреть, но не слушать".

Некоторые вопросы к главе государства были провокационным. Так, одна из украинских журналисток фактически вынудила его заявить о том, что в Донбассе "воюют разные люди", в том числе и российские граждане. Это связано с тем, что оппоненты Зеленского нередко обвиняют его в заигрывании с Россией. В целом Зеленский в ходе мероприятия признался, что сегодня не чувствовал себя "как в теплой ванне".

О мире, "Минске" и саммите в Берлине

Одним из главных вопросов, которому Зеленский посвятил год назад свою инаугурационную речь, был вопрос о мире в Донбассе. Новый лидер тогда раскритиковал своих предшественников за бездеятельность и пообещал сделать все, чтобы переломить ситуацию. Однако в сегодняшнем выступлении вопросы урегулирования конфликта на востоке страны заняли довольно скромное место.

По сути, Зеленский не смог назвать ни одного результата мирного процесса, кроме проведенных обменов удерживаемыми лицами. "Давайте по очереди по поводу того, чего мы достигли на встрече в нормандском формате. На сегодня у нас было три обмена. Как бы там ни было, 135 человек вернулись на Украину, 135 украинцев были освобождены", - сказал он.

При этом он ушел от объяснений истинных причин того, почему не состоялся саммит "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), который планировалось провести в апреле в Берлине, сославшись на карантин из-за пандемии коронавируса. "Из-за коронавируса у нас не произошла встреча в нормандском формате, но мы смогли "дожать" и вернули домой еще 20 человек", - сказал он, умолчав о том, что условием нового саммита является реализация договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече лидеров в Париже.

Зеленский коснулся и вопроса разведения сил на трех участках линии разделения сторон в Донбассе, которое, в соответствии с договоренностями парижского саммита "нормандской четверки", должно было состояться до конца марта. "Что касается разведения, никакие участки не разводились, потому что не было встречи в Минске", - сказал он, попытавшись, таким образом, невыполнение данного решения вновь объяснить условиями карантина, хотя заседания Контактной группы в Минске продолжались вплоть до конца марта и только с 26 марта перешли в режим видеоконференций.

Вместе с тем президент заявил, что по-прежнему готов искать "выход из ситуации", сложившейся в Донбассе. В этом плане он надеется на контакты в нормандском формате, санкции Европы против России, а также на прямые договоренности с Москвой. При этом в случае отсутствия прогресса до конца года он рассчитывает перейти к альтернативным сценариям - "плану "Б" и "С". "Даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки "додавить" и [чтобы] мы могли найти дипломатический выход из этой ситуации по минским договоренностям, - сказал он. - Я не хотел бы использовать план "Б" и "С". Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры Зеленского и Путина, я уверен, что мы должны это делать", - сказал он.

Комментируя перспективы саммита в нормандском формате, Зеленский тоже подчеркнул необходимость контактов с руководством РФ. "Что касается президента России, мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними разговаривать, должны договариваться", - сказал он.

Правда, перспективы нового саммита Зеленский также связал не с реализацией уже достигнутых договоренностей, а лишь с окончанием карантина. "И с Германией, и с Францией - мы со всеми говорили, все поддерживают идею, что после COVID-19 у нас должна быть встреча в нормандском формате", - сказал он.

Об обострении в Донбассе

Президент сообщил о том, что Киев попросил ОБСЕ организовать внеочередное заседание Контактной группы в связи с обострением ситуации с безопасностью в Донбассе. "Сегодня <...> из-за заявления господина Пасечника (Леонид Пасечник является главой Луганской народной республики - прим. ТАСС) он (Леонид Кучма - полпред Украины на минских переговорах - прим. ТАСС) написал письмо. Он собирает срочное заседание Контактной группы и написал это письмо на имя [спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине] Хайди Грау", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

При этом президент фактически отверг обвинения в обстрелах Донбасса со стороны украинских силовиков. Комментируя заявление главы ЛНР об "участившихся вооруженных провокациях" Вооруженных сил Украины, в результате которых в середине мая были повреждены линии электропередачи, питавшие критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты, а также были обстреляны ремонтная бригада, устранявшая последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, Зеленский фактически назвал эти обвинения информационной провокацией.

"Я уверен, что то, что они делают, эти провокации информационные, они направлены против Украины из-за того, что они не знают, что им делать, из-за того гуманитарного кризиса, который там происходит", - сказал он. По словам Зеленского, Киев не виноват и в проблемах водоснабжения республик Донбасса. "Мы им даем туда воду, мы ее не перекрываем, несмотря на то, что они уже очень долго не платят за нее", - продолжил он.

Зеленский подтвердил информацию о том, что полпред Киева на минских переговорах Леонид Кучма просит его об отставке, предлагая передать полномочия заместителю на переговорах в Минске вице-премьеру Алексею Резникову. Однако сам президент не готов пока отпустить Кучму. "Я его попросил, чтобы с той стороны тоже был обновленный состав. Давайте дождемся обновления состава, и потом вы решите - если вы утомлены за столько лет вашей богатой и сложной работы в минском процессе, хорошо, будем вас благодарить с уважением и почтением", - сказал он.

О русском языке и возвращении Крыма

В числе острых вопросов украинской повестки, давших год назад Зеленскому поддержку значительной части избирателей, был вопрос о политике в сфере языка. И в своих предвыборных выступлениях, и на первых пресс-конференциях Зеленский нередко переходил на русский язык, давая сигнал русскоязычному электорату о возможных переменах в языковой политике. Было это несколько раз и на сегодняшней пресс-конференции.

Однако, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Зеленский фактически отмахнулся от проблемы. "Я уверен, что вопрос языка на Украине не стоит, очень искусственный этот вопрос, - сказал он. - Справедливость должна быть для всех. У нас много национальных меньшинств, для многих родной язык - не украинский. Но я считаю, что они должны знать украинский язык, это нормально".

При этом, когда один из журналистов заявил Зеленскому, что не может вести эфир на своем канале на родном русском из-за действия закона о государственном языке, президент в ответ возразил, что "можно вести эфир на любом языке". "У вас есть [языковое] квотирование. Справедливое квотирование или нет - об этом можно говорить", - добавил глава государства. Однако Зеленский не ответил прямо на следующий вопрос о том, следует ли изменить закон о госязыке. Весте с тем президент заявил о готовности урегулировать разногласия по данному вопросу с Будапештом. "Они блокируют членство в Европейском союзе и НАТО, и мы знаем из-за чего. Именно из-за таких вопросов - исторического наследия и вопроса языка", - сказал президент, добавив, что готов провести встречу с венгерским премьером и подписать соответствующий меморандум, который разрешит проблему.

Как и в ходе предвыборной кампании, Зеленский пообещал и дальше бороться за возвращение Украине Крыма. "Крыма в информационном пространстве страны, может быть, и мало. Но его точно немало в государстве Украина. Я непосредственно обговариваю ситуацию по Крыму, обговариваю со всеми, с кем встречаюсь. <...> И США, и Канада, и большинство стран ЕС, включая Германию и Францию, все говорят про санкционную политику [в отношении России]. Пока Крым не вернется, санкции не будут сняты", - сказал он.

Президент также проинформировал, что недавно у него состоялась очередная встреча с представителями крымских татар, на которой было решено создать отдельную группу, которая займется "наработками в законодательство страны", в том числе в конституцию. По словам президента, на Украине реализуется несколько государственных программ по поддержке крымских татар. Одна из них касается строительства жилья на юге страны (в Херсонской области) при содействии Турции.

О Порошенко

На пресс-конференции Зеленский вынужден был ответить на реплику по поводу схожести его политического курса и политики, проводившейся президентом Петром Порошенко. Вопрос возник в связи с недавним солидарным голосованием в Раде "Слуги народа" и партии Порошенко "Европейская солидарность" за проект закона о банковской деятельности, который является условием для получения транша МВФ. Зеленский заявил, что в данном случае позиции его и бывшего главы государства совпали, и это нормально. "Порошенко голосовал за банковские законы и правильно делал, - сказал он. - Банковский закон был нужен, чтобы мы получили деньги от МВФ".

Однако при этом Зеленский заверил, что "всем отличается" от Порошенко - "физиологически и как президент". "Я честный и порядочный человек, который действительно болеет за свою страну, - сказал он. - Возможно, я не так хорошо общаюсь на украинском языке, как Порошенко, но уважаю свою страну, граждан и государственный язык".

Комментируя скандал вокруг обнародованных записей телефонных разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, Зеленский выразил уверенность, что бывший глава государства и его окружение должны понести ответственность. "Что касается приговора господину Порошенко, то я уверен в этом, - сказал Зеленский. - Вы же видели вчерашний скандал (публикацию аудиозаписей - прим. ТАСС). Я думаю, они так управляли страной, что их ждет еще очень много разных приключений, разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия все-таки не мои".

Президент подчеркнул, что оценку записям должны дать правоохранительные органы. "Я знаю, что генеральный прокурор еще вчера зарегистрировал уголовное дело. Будут расследовать, я знаю, что это может быть воспринято как государственная измена, но это к правоохранителям", - добавил он.

О профессионалах в правительстве, выплатах медикам и приватизации

Зеленский ответил также на ряд вопросов, связанных с текущей ситуацией в экономике и социальной сфере, сложившейся вследствие пандемии. Он пообещал, что всем медицинским работникам страны, "которые борются с COVID-19, будет обеспечена заработная плата в размере трех заработных плат - 300%". При этом, по его словам, в 15 регионах страны такие выплаты уже идут. Зеленский проинформировал, что в связи с улучшением эпидемической ситуации правительство страны продолжит смягчать условия карантина, очередной этап такого ослабления начнется 22 мая.

Он выразил уверенность, что в мае состоится подписание меморандума о сотрудничестве страны с МВФ. "Мы подпишем этот меморандум. Я уверен, что мы его подпишем в мае месяце. Затягивать нельзя", - сказал он, добавив, что в ближайшие дни подпишет закон о банковской деятельности, который был "последним предусловием для подписания меморандума".

При этом президент признал, что выплаты по миллиардным кредитам - одна из причин бедности страны. "Мы серьезная страна, но мы страна бедная, и это нужно признать, которая каждый год должна выплачивать миллиарды долларов за пользование этими кредитами. Не мы их набрали, но мы будем их выплачивать", - сказал он.

Зеленский также сообщил, что разработан план большой приватизации, реализация которого начнется сразу после снятия карантина. "Что касается средней и большой приватизации, - все готово и будет проводиться после COVID-19. Отель "Днепр" уже готов, я думаю, что это будет пилотный проект", - сказал он. К продаже на публичных торгах будет готовиться и крупная энергогенерирующая компания "Центрэнерего", отметил также президент.

Глава государства заявил, что вопросом привлечения инвестиций на Украину будет заниматься единый офис и что уже разработан план "быстрых инвестиций" в размере 7 млрд долларов, а также определены конкретные инвесторы.

Отвечая на вопрос о кадровой политике, Зеленский пообещал не назначать на высокие посты своих родственников, но отметил, что на Украине сложно найти профессионала, не запятнанного связями с какими-то олигархическими кругами. "Я не могу найти много людей, которые были бы и профессионалами, и "чистыми". И, к сожалению, постоянно эти вызовы в кадровой политике, они ежедневные", - посетовал Зеленский.