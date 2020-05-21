В Великобритании заявили, что привержены Договору по открытому небу, но понимают США

ЛОНДОН, 21 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские власти остаются привержены Договору по открытому небу (ДОН), но понимают опасения США, решивших выйти из него. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг представитель правительства Соединенного Королевства.

"Правительство Великобритании было проинформировано о решении Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу и понимает их опасения по поводу несоблюдения [договора] Россией, - сказала собеседница агентства. - Великобритания остается приверженной договору, но США - наш ближайший союзник, и мы продолжим работать с ним для обеспечения нашей совместной безопасности и процветания".

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу, которые ранее уже высказывались.