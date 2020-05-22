Эксперт: США выходят из Договора по открытому небу без жизнеспособной ему замены

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты заявили о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), не имея при этом жизнеспособной замены данному соглашению. Об этом сообщил в четверг в распространенном заявлении руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

"Сегодняшнее заявление [о выходе США из ДОН] - часть тревожной закономерности. Договор по открытому небу не является первым и, возможно, последним соглашением о сокращении риска возникновения ядерной опасности или конфликта, из которого нынешняя администрация США выходит без жизнеспособной стратегической замены", - считает он.

Как подчеркнул Кимболл, отказ от предложения России продлить на пять лет российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которым пригрозила администрация США, усугубит ущерб, нанесенный прежними аналогичными решениями, и "еще больше повысит риск неограниченной военной и ядерной конкуренции между США и Россией в то время, когда мир не может себе этого позволить".

В свою очередь бывший помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Томас Кантримен в своем распространенном заявлении напомнил, что ДОН "помог сохранить мир после холодной войны" и "помогает сохранить определенную степень транспарентности и доверия, тем самым повышая стабильность и снижая риск конфликтов". "Выход США из ДОН подорвет нашу безопасность и безопасность тех наших европейских союзников, которые решительно поддерживают договор", - отметил бывший помощник госсекретаря. По его мнению, такой шаг может являться намерением Вашингтона "сигнализировать об ослаблении приверженности США своим союзникам по НАТО".

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из ДОН как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США в связи с данным договором, которые ранее уже высказывались.