В Конгрессе заявили, что Трампу нужно пересмотреть ошибочное решение выйти из ДОН

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Администрация США должна пересмотреть свое опасное решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), которое ставит под угрозу механизм поддержания стабильности во всем мире. Такое мнение высказала в четверг в своем Twitter член комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир).

"Президент [США Дональд] Трамп стремительно катится по пути, который поставит нас в более опасное положение и заставит уступить лидирующие позиции США в мире", - отметила сенатор. "Опасное и ошибочное решение выйти из этого международного договора оказывает разрушительное воздействие на нашу способность вести воздушное наблюдение за Россией, но позволяет России продолжать наблюдательные полеты над базами США в Европе", - добавила Шахин.

По ее словам, администрация Трампа "ставит под угрозу конструкцию контроля над вооружениями, которая десятилетиями помогала обеспечивать стабильность в мире". "Я призываю президента пересмотреть это опрометчивое решение", - подытожила сенатор.

Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США в связи с данным договором, которые ранее уже высказывались. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.