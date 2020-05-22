{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США из Договора по открытому небу

В Конгрессе заявили, что Трампу нужно пересмотреть ошибочное решение выйти из ДОН

Такое решение ставит под угрозу механизм поддержания стабильности во всем мире, считает член Сената Конгресса Джин Шахин

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Администрация США должна пересмотреть свое опасное решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), которое ставит под угрозу механизм поддержания стабильности во всем мире. Такое мнение высказала в четверг в своем Twitter член комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир).

На эту тему
Выход США из Договора по открытому небу. Главное

"Президент [США Дональд] Трамп стремительно катится по пути, который поставит нас в более опасное положение и заставит уступить лидирующие позиции США в мире", - отметила сенатор. "Опасное и ошибочное решение выйти из этого международного договора оказывает разрушительное воздействие на нашу способность вести воздушное наблюдение за Россией, но позволяет России продолжать наблюдательные полеты над базами США в Европе", - добавила Шахин.

По ее словам, администрация Трампа "ставит под угрозу конструкцию контроля над вооружениями, которая десятилетиями помогала обеспечивать стабильность в мире". "Я призываю президента пересмотреть это опрометчивое решение", - подытожила сенатор.

Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США в связи с данным договором, которые ранее уже высказывались. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдВыход США из Договора по открытому небу
Гибель саудовского журналиста в Турции
Семья Хашкаджи простила виновных в убийстве журналиста
Джамаль Хашкаджи был убит в 2018 году
Читать полностью