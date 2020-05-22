ЕС призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель призвал США пересмотреть свое одностороннее решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), а Россию - вернуться к выполнению договора в полном объеме. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Боррель подчеркнул, что "сожалеет об объявлении США о выходе из Договора по открытому небу".

"Выход из договора - это не решение для того, чтобы снять проблемы с применением договора другой стороной. Продолжая призывать Россию немедленно вернуться к полному выполнению договора, я призываю США пересмотреть их решение [о выходе из ДОН], - говорится в заявлении. - Европейский союз изучит последствия этого шага для своей безопасности".

"ДОН - это ключевой элемент нашей архитектуры контроля над вооружениями, который служит ключевым элементом по укреплению взаимного доверия и безопасности. С момента вступления в силу в 2002 году этот договор позволил осуществить более 1 500 инспекционных полетов над территорией всех стран - участников соглашения. Договор обеспечивает прозрачность и предсказуемость и является важным вкладом в европейскую и глобальную безопасность и стабильность", - говорится в документе.

Боррель подчеркнул, что все страны - участники договора "должны признать это и гарантировать полное его выполнение".

Разрушение контроля над вооружениями

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу, которые ранее уже высказывались.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, ситуация с Договором по открытому небу аналогична использованной США схеме при выходе из ДРСМД. По его словам, развал этого ключевого для стратегической стабильности соглашения стал очередным этапом демонтажа американцами архитектуры международной безопасности, теперь происходит повторение аналогичного подхода применительно к Договору по открытому небу.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. К настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения своих положений, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в якобы избирательном выполнении ДОН и в нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках соглашения. Москва после этого ответила зеркально.