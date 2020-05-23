Помощник Трампа заявил, что США готовы работать над новым ДСНВ

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты видят большой потенциал во взаимодействии с Россией и готовы работать над новым взаимовыгодным Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также как новый ДСНВ и СНВ-3). Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в опубликованном в субботу интервью германской газете Bild .

"Мы видим в сотрудничестве между Россией и Соединенными Штатами большой потенциал. Россия страдает от COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание], и мы столкнулись со сложным кризисом из-за коронавируса, который пришел к нам из Китая", - утверждал он. "Мы стремимся к замечательным отношениям с Россией, стремимся к замечательным отношениям с жителями России", - заверил О'Брайен. По его словам, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп "проделали очень хорошую работу вместе с королем Саудовской Аравии [Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом] для того, чтобы стабилизировать мировые нефтяные рынки".

"Мы будем работать над новым договором по СНВ и попытаемся достигнуть поддающегося контролю, отменного соглашения по ядерным вооружениям для США, России и наших союзников", - сказал помощник Трампа. Он утверждал, что в США создана "замечательная команда для переговоров" по ДСНВ.

Договор по открытому небу

Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) не будет иметь последствий для гражданского авиасообщения и не означает начало новой холодной войны, заявил О'Брайен.

"Я не думаю, что это является новой холодной войной", - сказал он. О'Брайен напомнил, что США направили России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для заразившихся коронавирусом. "В начале кризиса они (российская сторона) послали нам защитную одежду. В этой связи я думаю, что у нас хорошие отношения с Россией, и я думаю, что мы будем очень упорно работать над новым договором по сокращению стратегических наступательных вооружений", - указал он.

Помощник Трампа также заявил, что решение США о выходе из ДОН не будет иметь последствий для гражданского авиасообщения. "Мы не видим для него последствий в свете выхода Соединенных Штатов из этого договора", - сказал О'Брайен.