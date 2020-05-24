Полиция Гонконга задержала около 120 участников акции протеста

По ее данным на 16:30 по местному времени (11:30 мск), около 120 человек, 40 из которых пытались соорудить баррикады на улицах Гонконга, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в торговых районах Козуэй-бэй и Ваньчай. Ранее издание сообщило о задержании нескольких человек, в том числе зампредседателя оппозиционной Партии народной власти Там Такчи.

ТАСС, 24 мая. Гонконгская полиция задержала 24 мая около 120 демонстрантов, которые попытались собраться на акцию протеста против планов Пекина принять резолюцию о подготовке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге - специальном административном районе КНР. Об этом сообщила газета South China morning post со ссылкой на местную полицию.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

Всего, как отмечает газета, на улицы Гонконга в воскресенье вышли тысячи протестующих. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов после их отказа разойтись в ответ на предупреждения сотрудников правоохранительных органов об их участии в незаконных собраниях и нарушении правил социального дистанцирования в условиях пандемии.

По свидетельству корреспондента ТАСС, под охрану были взяты правительственные объекты и офисы канцелярии центральных властей КНР - эти здания ограждены пластиковыми двухметровыми барьерами, наполненными водой. На ключевых перекрестках были видны патрули. Они останавливали и проверяли машины, вызывающие подозрение.

Это первая уличная демонстрация в Гонконге за последние месяцы. Ее участники опасаются, что новый закон будет ущемлять права и свободы местного населения, противоречить формуле "одна страна - две системы" и нарушать автономию района. Резолюция о подготовке соответствующего законопроекта включена в повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей, проходящей в Пекине. Демонстранты также подвергли критике планы принятия в Гонконге закона об уважении гимна КНР.

В июне 2019 года в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В последние месяцы ситуация в городе в целом оставалась спокойной.