У Окружного суда Иерусалима проходят демонстрации сторонников и противников Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая. /ТАСС/. Демонстрации сторонников и противников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проходят в воскресенье у здания Окружного суда Иерусалима, где в воскресенье начинается первое заседание по трем делам, в рамках которых он обвиняется в злоупотреблениях и взяточничестве. Об этом сообщает телеканал I24.

На кадрах трансляции видно, что сторонники премьера, которых порядка 200 человек, принесли плакаты, раскрашенные в цвета возглавляемой Нетаньяху партии "Ликуд". Противники главы кабмина, которых меньше, отделены от сторонников металлическими разделителями. И те, и другие размахивают флагами Израиля и скандируют лозунги.

Израильское государственное радио Kan отмечает, что впервые в истории страны действующий глава кабинета министров оказывается на скамье подсудимых. Судебное заседание, на котором обязан присутствовать премьер, должно начаться в 15:00 по местному времени (совпадает с мск). Газета Yedioth Ahronoth отмечает, что заседание носит технический характер, на нем должен быть определен порядок слушаний. Издание указывает, что на этом заседании премьеру также будут зачитаны заключения прокуратуры по трем делам, после чего он должен будет ответить, понятна ли ему суть обвинений.

Нетаньяху, который неделю назад привел к присяге сформированное им по итогам выборов 2 марта правительство, ставшее уже пятым в его политической карьере, просил суд разрешить ему не присутствовать на первом заседании, но его просьба была отклонена. Кроме этого, суд решил, что процесс не будет транслироваться в прямом эфире.

Обвинения против Нетаньяху

Обвинительные заключения по трем делам, подозреваемым по которым проходит Нетаньяху, были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января. В рамках наиболее резонансного дела следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" преференции в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла!", что прокуратура посчитала взяткой. По этому делу премьеру предъявлены обвинения в коррупции, по двум другим делам он обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях. В ноябре прошлого года он назвал решение генпрокурора о предъявлении ему обвинений "попыткой переворота".