СМИ: следующее заседание суда по делам Нетаньяху назначено на 19 июля

По ее данным, заседание 19 июля будет проходить без участия премьера. Нетаньяху по указанию суда в воскресенье присутствовал на первом слушании по его делам, которое длилось около часа. Он сообщил судьям, что понимает суть предъявляемых ему обвинений. Газета Yedioth Ahronoth отмечает, что заседание в воскресенье носило технический характер, по ее утверждению, рассмотрение дел по существу может начаться через полгода или год.

Перед началом заседания в воскресенье Нетаньяху заявил в здании суда, что дела, по которым его обвиняют в злоупотреблениях и коррупции, сфабрикованы ради отстранения от власти в стране представителей правых. Премьер ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. В ноябре прошлого года он назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита о предъявлении ему обвинений "попыткой переворота".

Обвинительные заключения по трем делам, подозреваемым по которым проходит Нетаньяху, были переданы в окружной суд Иерусалима 28 января. В рамках наиболее резонансного дела следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" преференции в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла". По этому делу ему предъявлены обвинения в коррупции, по двум другим делам премьера обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

Следователи в 2017-2018 годах 12 раз допрашивали Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по этим трем делам.